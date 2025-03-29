Как правильно самому разместить камни в рокарии

После завершения разбивки и выбора камней, можно смело приступать к их размещению. Процесс расстановки камней начинается с самых крупных экземпляров и заканчивается более мелкими.

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Практический совет

Лучше всего крупные камни раскладывать на примерно определенные места с помощью строительного крана. Затем, если возникнет необходимость, используя лом как рычаг несложно передвинуть их на несколько десятков сантиметров. Средние камни, весом от 50 до 200 кг можно перемещать волоком, с помощью лебедки, тележки или треноги. На эти работы следует пригласить сильных рабочих, обеспечив их всем необходимым; и в первую очередь — брезентовыми перчатками. При этом следует помнить, что, имея дело с тяжелыми камнями весом до 300 кг, неподготовленные рабочие часто получают ушибы и травмы.

Сначала на отведенные места водружают камни, которые должны служить основой композиции. Как правило, это три-пять-семь наиболее крупных и красивых камней или групп; они и станут вершинами или самыми выигрышными частями рокария.

Основной принцип сбалансированных каменных композиций основывается на выборе центрального (главного) камня, первого подчиненного камня и второго подчиненного камня. Эти три камня представляют в итоге соразмерный треугольник. Такая группа часто бывает главной композицией рокария.

Принцип размещения – треугольник — это и основной прием размещения любых других элементов в саду, особенно в саду восточноазиатского стиля. Он помогает создать акцентирующие и успокаивающие фрагменты. Размещать камни надо на «одном дыхании», т.к. создается художественный образ, где потом идет распределение растений.

Однако торопиться с укладкой камней на постоянное место не стоит. Предварительно их моют и сортируют. Затем нужно внимательно присмотреться к их форме и выбрать, какой стороной камень будет обращен к вам, проверить наилучшее сочетание тех или иных глыб. Не поленитесь, насколько это возможно, попробовать различные варианты и комбинации. Укладка крупных камней с помощью строительного крана такой возможности почти не даёт, и следует придерживаться проекта, эскиза. Но бывает так, что воплощение рисунка на бумаге в натуре окажется хуже и не понравится вам, тогда не стоит отпускать кран до тех пор, пока камни не найдут своего места.

Если в проекте рокария заложена засыпка щебнем, то до установки камней производится устройство песочного основания, а затем сама щебеночная засыпка. После засыпки щебня производят расстановку оставшихся камней. В ходе работе не исключается импровизация, т.к. напомним, что устройство рокария – процесс творческий.

Если площадь рокария более 10 м², камни лучше укладывать не в единый массив, а разделить их на группы. При этом между группами не должно быть много камней – лишь единичные, но эффектные экземпляры. Это поможет избежать построения высоких (выше 1,5 м) рокариев, которые на небольших участках смотрятся нелепо.

Если не удалось подобрать камни одинаковых пород, то следует объединить похожие камни в группы и сложить из них отдельные участки каменистого сада или разные склоны. При работе с глыбами, имеющими грани, их вкапывают на разном уровне плоскостью вверх, что позволяет создать впечатление уступов (имитация плоскогорья). Между группами камней и холмами прокладывают систему дорожек, разделяющих каменистый сад на зоны. Дорожки не должны быть более декоративными, чем камни, т.к. камни самодостаточны и их окружение должно быть более чем скромным.

Практический совет

В ходе устройства рокария возможно добавление или замена каких-либо камней, главное помнить, что периодически необходимо отходить и рассматривать композицию с разных сторон на каждом этапе строительства рокария.

Наивысшего искусства размещения камней в садах достигли мастера Китая и Японии, где зачастую камень оставался единственным средством передачи красоты и величия окружающей природы. Достичь этого мастерства не возможно, т.к. для этого надо родиться на Востоке и познать философию буддизма, но попробовать устроить рокарий согласно этим приёмам стоит непременно!