Что будет, если с собакой долго не гулять

Многие хозяева собак недооценивают важность регулярного выгула питомца. А ведь это может сильно повлиять на его здоровье.

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От регулярных прогулок напрямую зависит физическое здоровье собаки. Если она почти не двигается, то начинает набираться лишний вес. Особенно если рацион не меняется. Ожирение плохо влияет на сердечно-сосудистую систему, повышает риск возникновения диабета, сокращает продолжительность жизни пса. При нехватке прогулок у животного могут развиться инфекции мочевого пузыря, появиться камни.

Собаки, которых лишают регулярных прогулок, испытывают также стресс, скуку, тревожность. Одни псы могут при этом стать гиперактивными дома, а другие — апатичными, замкнутыми.

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Из-за отсутствия выгула собаки хуже слушаются хозяев, плохо влияет это и на дрессировку. В результате питомцев становится сложнее контролировать. Некоторые животные из-за недостатка активности начинают грызть мебель, портить обувь, разрывать подушки.

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