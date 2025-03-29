Вред для психического и физического здоровья: что будет, если с собакой долго не гулять
Многие хозяева собак недооценивают важность регулярного выгула питомца. А ведь это может сильно повлиять на его здоровье.
От регулярных прогулок напрямую зависит физическое здоровье собаки. Если она почти не двигается, то начинает набираться лишний вес. Особенно если рацион не меняется. Ожирение плохо влияет на сердечно-сосудистую систему, повышает риск возникновения диабета, сокращает продолжительность жизни пса. При нехватке прогулок у животного могут развиться инфекции мочевого пузыря, появиться камни.
Собаки, которых лишают регулярных прогулок, испытывают также стресс, скуку, тревожность. Одни псы могут при этом стать гиперактивными дома, а другие — апатичными, замкнутыми.
Из-за отсутствия выгула собаки хуже слушаются хозяев, плохо влияет это и на дрессировку. В результате питомцев становится сложнее контролировать. Некоторые животные из-за недостатка активности начинают грызть мебель, портить обувь, разрывать подушки.
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