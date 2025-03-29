Хозяин 30-летней кошки раскрыл секреты ее долголетия

70-летний Лесли Гринхаф заявил, что его 30-летняя кошка Милли — самая старая в мире. Секреты ее долголетия он раскрыл информационному агентству SWNS, пишет People.

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В честь 30-летия Милли хозяин устроил для нее вечеринку.

«Это был фантастический день», — признался Гринхаф.

Он заказал торт для кошки с ее портретом. Благодарная Милли слизала с него весь крем.

Одним из главных секретов долголетия своей кошки Гринхаф назвал объятия на диване. Он рассказал, что Милли встает в полдень, ест креветки, курицу, тунец и лосось, часто получает угощения и пьет только минеральную воду Buxton.

По словам Гринхафа, Милли много спит и любит играть в саду.

«Кошка есть кошка на самом деле», — сказал он.

Он признался, что раньше Милли часто вступала в драки с котами на улице и проигрывала. После этого она стала осторожнее и теперь чаще остается дома.

Гринхаф рассказал, что Милли досталась ему вместе с женой Паулой. Кошка появилась у нее в 1995 году, задолго до знакомства с Гринхафом. Милли и Лесли встретились в 2012 году благодаря сайту знакомств. К моменту свадьбы он уже считал кошку членом семьи.

В 2020 году Паулы не стало из-за COVID-19. По словам Гринхафа, кошка как будто чувствовала, что скоро потеряет хозяйку, и все больше времени проводила с ним. Он рассказал, что уход жены повлиял и на него, и на Милли. Кошка долгое время не могла нормально есть, но постепенно восстановилась.

«Моя жизненная цель — занести [Милли] в Книгу рекордов Гиннесса», — заявил Гринхаф.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года в Великобритании не стало кошки по кличке Рози, которая считалась самой старой в мире. Ей было 33 года.