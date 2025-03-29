Собака прячет еду в диване: причины такого поведения

Собаки часто прячут еду в диване, и у этого поведения есть как безобидные, так и тревожные причины. Диван для них — современный аналог тайника, где еда будет защищена от других животных или конкурентов.

Однако если собака начала прятать еду внезапно, это может быть сигналом стресса. Причиной могут стать изменения в привычной жизни: появление нового питомца, переезд или даже ваш долгий рабочий день. Такое поведение говорит о том, что собака чувствует себя неуверенно и пытается создать запас на случай непредвиденных обстоятельств.

Еще одной причиной могут быть проблемы со здоровьем. Например, при заболеваниях зубов или желудка собака откладывает еду на потом, потому что жевать или глотать ей больно. Если поведение вашего питомца изменилось, стоит проконсультироваться с ветеринаром.