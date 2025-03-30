Почему кошка ложится на ноутбук

Ноутбук зачастую становится объектом внимания котов и кошек. Питомцы используют его в качестве лежанки не просто так.

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Во-первых, ноутбук выделяет тепло, которое так привлекает пушистых питомцев. Для кошек, чья нормальная температура тела выше человеческой, теплая поверхность — это уютное и комфортное место для отдыха.

Во-вторых, ноутбук часто находится в центре внимания хозяина. Кошки — социальные животные, и они любят быть рядом с человеком. Забираясь на клавиатуру, они не только греются, но и стараются привлечь к себе внимание.

Кроме того, кошки обожают исследовать новые объекты. Ноутбук, с его движущимися картинками и звуками, становится для них интересной игрушкой. А еще клавиатура напоминает мягкую поверхность, на которой так приятно полежать.