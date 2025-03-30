9 неприхотливых двойников лаванды! Создаем атмосферу Прованса на даче

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Рассказываем вам про 9 неприхотливых двойников лаванды! Создать атмосферу Прованса на даче можно легко без капризного заморского растения. Эти красавцы с фиолетово-синими соцветиями станут достойной альтернативой и преобразят любой сад.

Девять неприхотливых двойников лаванды
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  1. Вероника колосистая — образует плотные синие свечи соцветий, цветёт всё лето.
  2. Вероника седая — серебристая листва и лавандовые кисти, засухоустойчива.
  3. Змееголовник молдавский — медонос с лиловыми колосками и лимонным ароматом.
  4. Иссоп лекарственный — пряно-цветочный запах, идеален для бордюров.
  5. Котовник Фассена — пушистые сиреневые облака, цветёт волнами с июня по сентябрь.
  6. Лиатрис колосковый — необычные «пушистые» фиолетовые свечи.
  7. Перовския («русский шалфей») — серебристо-голубое кружево с пряным ароматом.
  8. Сальвия дубравная — длительное цветение, насыщенный синий оттенок.
  9. Шалфей мучнистый — эффектные бело-синие соцветия.

Преимущества альтернатив:

  • Более устойчивы к русским зимам
  • Требуют минимального ухода
  • Сохраняют декоративность весь сезон
  • Многие обладают лекарственными свойствами