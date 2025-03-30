Девять неприхотливых двойников лаванды

9 неприхотливых двойников лаванды! Создаем атмосферу Прованса на даче
Рассказываем вам про 9 неприхотливых двойников лаванды! Создать атмосферу Прованса на даче можно легко без капризного заморского растения. Эти красавцы с фиолетово-синими соцветиями станут достойной альтернативой и преобразят любой сад.
- Вероника колосистая — образует плотные синие свечи соцветий, цветёт всё лето.
- Вероника седая — серебристая листва и лавандовые кисти, засухоустойчива.
- Змееголовник молдавский — медонос с лиловыми колосками и лимонным ароматом.
- Иссоп лекарственный — пряно-цветочный запах, идеален для бордюров.
- Котовник Фассена — пушистые сиреневые облака, цветёт волнами с июня по сентябрь.
- Лиатрис колосковый — необычные «пушистые» фиолетовые свечи.
- Перовския («русский шалфей») — серебристо-голубое кружево с пряным ароматом.
- Сальвия дубравная — длительное цветение, насыщенный синий оттенок.
- Шалфей мучнистый — эффектные бело-синие соцветия.
Преимущества альтернатив:
- Более устойчивы к русским зимам
- Требуют минимального ухода
- Сохраняют декоративность весь сезон
- Многие обладают лекарственными свойствами