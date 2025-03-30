Девять неприхотливых двойников лаванды

Рассказываем вам про 9 неприхотливых двойников лаванды! Создать атмосферу Прованса на даче можно легко без капризного заморского растения. Эти красавцы с фиолетово-синими соцветиями станут достойной альтернативой и преобразят любой сад.

Вероника колосистая — образует плотные синие свечи соцветий, цветёт всё лето. Вероника седая — серебристая листва и лавандовые кисти, засухоустойчива. Змееголовник молдавский — медонос с лиловыми колосками и лимонным ароматом. Иссоп лекарственный — пряно-цветочный запах, идеален для бордюров. Котовник Фассена — пушистые сиреневые облака, цветёт волнами с июня по сентябрь. Лиатрис колосковый — необычные «пушистые» фиолетовые свечи. Перовския («русский шалфей») — серебристо-голубое кружево с пряным ароматом. Сальвия дубравная — длительное цветение, насыщенный синий оттенок. Шалфей мучнистый — эффектные бело-синие соцветия.

Преимущества альтернатив: