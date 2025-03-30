Затупилась терка: как быстро решить проблему

Терка нуждается в регулярной заточке, чтобы хорошо справляться со своими обязанностями. Вернуть остроту зубьям можно за минуту. В этом помогут несколько простых способов.

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Если у вас затупилась терка, возьмите небольшой кусочек фольги, сомкните его и потрите поверхность терки, как будто натираете сыр. Повторите несколько раз, пока лезвия не станут острыми.

Также быстро заточить терку можно при помощи крупной соли. Натрите ею терку. Так вы удалите налет с нее и немного заострите зубцы. Для заточки терки также можно использовать наждачную бумагу, если она имеется в доме.

Заточить терку проще, чем вы думаете. Регулярно ухаживайте за ней, чтобы она справлялась со своими задачами на 100%.