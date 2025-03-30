Назван способ обработки растений от паразитов без химии

Чтобы получить богатый урожай сливы и вишни, важно вовремя защитить деревья от вредителей и болезней. Лучшее время для обработки — ранняя весна, до того, как начнут набухать почки. И для этого не нужны химические инсектициды — достаточно простого и эффективного средства.

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Крепкий раствор мочевины — отличный способ защитить деревья от грибковых инфекций, таких как коккомикоз и монилиоз. Эти болезни быстро распространяются и могут погубить весь урожай. Мочевина не только уничтожает споры грибков, но и насыщает почву азотом, что полезно для роста деревьев.

Для приготовления раствора растворите 600–700 граммов мочевины в небольшом количестве воды, а затем доведите объем до 10 литров. Тщательно опрыскайте каждую ветку, ствол и прикорневую зону. Особое внимание уделите местам, где могут зимовать вредители.

Такой способ обработки не только защитит ваши деревья, но и сделает их более устойчивыми к болезням в течение всего сезона. Попробуйте — и ваши сливы и вишни отблагодарят вас обильным урожаем!