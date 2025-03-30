Как избавиться от жучков в крупе

Ничто так не портит настроение, как жучки в крупе. Но есть простой способ защитить ваши запасы от непрошеных гостей. Достаточно положить в крупу или рядом с ней несколько натуральных продуктов, которые отпугнут насекомых.

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Лавровый лист — его запах не нравится большинству вредителей. Просто положите 2-3 листа в банку с крупой. Чеснок тоже отлично справляется с этой задачей: несколько зубчиков, разложенных в шкафу или прямо в крупе, создадут надежный барьер.

Гвоздика — не только ароматная пряность, но и эффективное средство против жучков. Добавьте несколько бутонов в емкость с крупой. Лимонная цедра, особенно высушенная, тоже отпугнет насекомых и придаст приятный аромат. А если положить стручок перца чили в шкаф или рядом с крупами, его острый запах точно не понравится вредителям.

Насекомые не переносят резкие запахи, которые создают эти продукты. Они действуют как натуральный репеллент, не влияя на вкус и качество крупы.