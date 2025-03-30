Раскрыт лайфхак для защиты яблони от муравьев и тли

Чтобы муравьи и тля не досаждали вашей яблоне, можно использовать простой, но эффективный лайфхак с обычной подушкой.

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Возьмите старую подушку или синтепон, пропитайте его инсектицидом или раствором хозяйственного мыла. Используйте экологичные средства, чтобы не навредить дереву и полезным насекомым.

Далее оберните подушку вокруг ствола яблони на высоте 30–50 см от земли и зафиксируйте веревкой или скотчем. Все! С этим суперспособом ваша яблоня под защитой.

Муравьи, которые разносят тлю, не смогут преодолеть барьер. Подушка станет для них преградой, а пропитка отпугнет вредителей.

В качестве дополнительных мер не забывайте регулярно обновлять пропитку подушки и убирайте тлю с листьев вручную или смывайте водой.