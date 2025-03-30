Агроном назвал самые удачные сорта овощей

Главный агрономом Доволенского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по НСО Алексей Жилин в новой должности всего третий месяц, однако с работой он хорошо знаком. До этого Алексей занимал должность ведущего агронома и проявил себя как талантливый агроном ещё во время обучения в ДАКе.

© РИА Новости

Пообщавшись с экспертом, газета «Сельская правда» Довеленского района опубликовала список «лучших сортов овощей по выбору жителей района и рекомендации Россельхозцентра».

ТОМАТЫ

Для открытого грунта

Главный критерий для покупателей, это высота растения, поэтому они выбирают сорта с ограниченным ростом.

Крупноплодные: Вельможа, Флорида F1, Дебют F1, Таня F1.

Средне и мелкоплодные: Настя сибирячка, Перцевидный малиновый, Канопус, Славянин, Никола, Кубышка, Грушовка розовая, Земляк, Новосибирский розовый.

Для закрытого грунта

В теплицу подбирают высокорослые виды. Они формируют завязь, пока тянутся вверх. Вырастают до 2-3-х метров в высоту и выпускают до 50 отростков, которые дают много плодов.

Крупноплодные: Бычье сердце, Биг-Биф F1, Канары, Золотой король, Василина

Средне и мелкоплодные: Игранда, Перцевидный оранжевый, Натали, Олеся, Джемпакт, Де Барао.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

Крупноплодные: Калифорнийское чудо, Беладонна F1,

Каптур F1, Золотая пирамида, Золото Сибири, Медведь, Громада.

Средне и мелкоплодные: Кавалер Флексум F1, Притавит F.

БАКЛАЖАНЫ

Самые популярные сорта и гибриды: Валентина F1, Эпик F1, Чёрный красавец, Алмаз.

Перцы и баклажаны высевают обычно с 10 по 20 марта.

Томаты среднеспелых и поздних сортов высевают с 15 по 25 марта, а для ранних помидоров подходящим сроком посева будет 1-10 апреля.

Если Вы не успели посеять перцы, баклажаны и томаты, то все эти же сорта вы сможете купить уже готовой рассадой. Она будет в продаже с начала-середины апреля. Сначала в продажу поступят томаты для теплиц. А с середины апреля и до середины мая будет продаваться рассада для открытого грунта.