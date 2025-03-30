Три правила для хорошего урожая клубники

Мечтаете о сладкой, сочной клубнике, которая будет радовать вас все лето? Вырастить богатый урожай этой ягоды проще, чем кажется, если знать несколько важных секретов.

Начните с выбора правильного места. Клубника любит солнечные участки с легкой, плодородной почвой. Перед посадкой внесите в грунт компост или перегной, чтобы обеспечить растения питательными веществами. Сажайте кустики на расстоянии 30–40 см друг от друга, чтобы они не конкурировали за ресурсы.

Регулярный уход — залог успеха. Поливайте клубнику умеренно, избегая переувлажнения. Мульчируйте почву соломой или опилками, чтобы сохранить влагу и защитить ягоды от грязи. Не забывайте о подкормках: весной используйте азотные удобрения для роста листьев, а во время цветения и плодоношения — калийно-фосфорные для улучшения вкуса ягод.

Защита от вредителей тоже важна. Регулярно осматривайте растения на наличие тли, слизней и клещей. Используйте натуральные средства, такие как настой чеснока или золы, чтобы не навредить урожаю.