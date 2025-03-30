Не выбрасывайте джинсы! Необходимы дачникам: и для картошки, и от сорняков

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Не выбрасывайте старые или рваные джинсы, они необходимы дачникам! Джинсы могут получить вторую жизнь, став полезным инструментом для огорода. Есть пять способов их применения.

Как эффективно использовать джинсы в огороде
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  1. Мешки для выращивания картофеля. Отрежьте штанины, заполните их землей и посадите картофель. Джинсы обеспечат хороший дренаж и мобильность — мешки можно перемещать.
  2. Подвязка для растений. Разрежьте джинсы на полоски и используйте их как подвязки для помидоров, огурцов или винограда. Деним прочный и долговечный.
  3. Защита от сорняков. Разложите старые джинсы на грядках, чтобы подавить рост сорняков. Это особенно полезно между рядами.
  4. Чехлы для инструментов. Из карманов джинсов можно сделать удобные чехлы для садовых инструментов.
  5. Коврики для колен. Используйте штанины или целые джинсы как мягкие коврики, чтобы защитить колени во время работы на грядках.