Как эффективно использовать джинсы в огороде

Не выбрасывайте джинсы! Необходимы дачникам: и для картошки, и от сорняков
Не выбрасывайте старые или рваные джинсы, они необходимы дачникам! Джинсы могут получить вторую жизнь, став полезным инструментом для огорода. Есть пять способов их применения.
- Мешки для выращивания картофеля. Отрежьте штанины, заполните их землей и посадите картофель. Джинсы обеспечат хороший дренаж и мобильность — мешки можно перемещать.
- Подвязка для растений. Разрежьте джинсы на полоски и используйте их как подвязки для помидоров, огурцов или винограда. Деним прочный и долговечный.
- Защита от сорняков. Разложите старые джинсы на грядках, чтобы подавить рост сорняков. Это особенно полезно между рядами.
- Чехлы для инструментов. Из карманов джинсов можно сделать удобные чехлы для садовых инструментов.
- Коврики для колен. Используйте штанины или целые джинсы как мягкие коврики, чтобы защитить колени во время работы на грядках.