На заметку хозяйкам: простой способ сделать трикотаж более мягким

Трикотажные вещи — это удобство и уют, но после стирки они могут стать жесткими и потерять свою мягкость. Хотите, чтобы ваш любимый свитер или платье оставались пушистыми и приятными на ощупь? Есть простой способ!

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После стирки прополощите трикотажное изделие в теплой воде с добавлением глицерина. На два литра воды достаточно одной чайной ложки глицерина. Это средство помогает сохранить мягкость ткани и предотвращает ее жесткость. Затем прополощите вещь в холодной воде с таким же количеством нашатырного спирта. Нашатырный спирт удаляет остатки моющего средства и придает ткани свежесть.

Важно не отжимать трикотаж слишком сильно, чтобы не повредить его структуру. После полоскания аккуратно разложите вещь на полотенце и дайте ей высохнуть естественным образом.

Этот простой способ поможет сохранить ваши трикотажные вещи мягкими и пушистыми надолго. Попробуйте — и вы заметите разницу уже после первой стирки!