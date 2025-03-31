Терракотовый — это благородный теплый оттенок, который наполняет пространство уютом и естественной гармонией. Он ассоциируется с природой, землей и керамикой, а универсальность позволяет с легкостью интегрировать его в различные стили интерьеров. В нашем новом материале Елена Сынкова, продавец-консультант «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен») в Пскове, расскажет, как сочетать терракотовый цвет с другими оттенками в интерьере.

© Roomble

Натуральные нейтральные оттенки

Терракот идеально сочетается с природными нейтральными тонами: бежевым, песочным, кремовым и серым. Такое сочетание делает интерьер мягким и сбалансированным. Светлые оттенки можно использовать для стен и текстиля, а терракотовые акценты — в мебели или декоре.

Пример: в скандинавском интерьере терракотовая мебель будет отлично смотреться на фоне белых или бежевых стен.

Глубокие землистые тона

Оливковый, хаки, горчичный, коричневый, — все эти оттенки создают гармоничную природную палитру. Они усиливают теплый характер терракоты и придают интерьеру глубину. Это отличное решение для экостиля, бохо и скандинавского минимализма.

Пример: сочетание терракотового и оливкового в мебели либо терракотовых аксессуаров (керамические горшки, текстиль) с оливковыми стенами — такие комбинации создадут спокойную, природную атмосферу.

Освежающие оттенки синего

Контрастное сочетание терракотового и холодных оттенков синего создает выразительный и динамичный интерьер. Используйте глубокий синий в обивке мебели или текстиле — это придаст пространству свежести.

Пример: в гостиной можно разместить терракотовые кресла рядом с синими шторами, получив яркий цветовой контраст. Можно также добавить небольшие элементы декора (светильники, картины), чтобы дополнить интерьер.

Современные сочетания с черным и графитом

При оформлении стильного и современного интерьера сочетайте терракотовый с черным или графитовым. Такой дуэт придает пространству выразительности и характера, а также отлично вписывается в индустриальный и минималистичный дизайн.

Пример: кухонные фасады в терракотовом цвете в сочетании с черной мебелью создадут интересный интерьер, который не наскучит с годами.

Мягкие пастельные акценты

Если хочется добавить легкости, сочетайте терракот с приглушенными пастельными оттенками: персиковым, пудрово-розовым, сиреневым. Эти цвета смягчают насыщенность терракотового, делая интерьер визуально легче.

Пример: гостиная с терракотовыми шторами и светло-сиреневыми стенами будет выглядеть уютно и нежно.

Элегантные комбинации с винными оттенками

Глубокие красные и винные оттенки прекрасно дополняют терракотовый, создавая насыщенные и аристократичные цветовые сочетания. Это отличный вариант для классических интерьеров или пространств с винтажными элементами.

Пример: можно использовать бордовое покрывало или плед и дополнить его терракотовыми подушками.

Металлы теплых оттенков и натуральные материалы

Терракотовый цвет отлично сочетается с золотом, медью и латунью. Такие комбинации придают интерьеру элегантности. Терракот также хорошо смотрится с натуральным деревом и керамикой.

Пример: сочетание терракотовых и золотых элементов, кресло с терракотовой обивкой и ножками с эффектом золочения.

Терракотовый цвет — универсальный оттенок для оформления стильного интерьера. В зависимости от выбранного цветового компаньона он может выглядеть сдержанно и элегантно, контрастно и динамично или же мягко и естественно. Главное — помнить о балансе оттенков и текстур, создавая гармоничное пространство.