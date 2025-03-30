Кошка на столе: как отучить питомца от вредной привычки

Кошка на столе — это не просто дурная примета, а нарушение гигиены, даже если питомец не выходит на улицу. Шерсть, следы лап и другие «сюрпризы» вряд ли порадуют хозяев. Однако отучить кошку от этой привычки непросто.

Поймите причину: если стол стоит у окна, а подоконник занят, у кошки просто нет другого места для наблюдения за улицей. Действуйте сразу: ругать питомца за «преступление», совершенное час назад, бесполезно. Кошка не поймет, за что ее наказывают. Сделайте стол непривлекательным: застелите его фольгой, липкой лентой или используйте эфирные масла цитрусовых — кошки их не любят. Предложите альтернативу: обустройте подоконник или купите домик, корзину или игрушки, чтобы питомцу было где отдыхать. Будьте последовательны: кошки понимают запреты, если хозяин настойчив. Используйте строгий тон и эмоциональные команды, чтобы показать, что стол — табу.

С терпением и правильным подходом вы сможете отучить кошку лазить на стол, сохранив чистоту и гармонию в доме.