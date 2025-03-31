Специалисты назвали отличия привитого саженца от обычного

Мечты о красивом и плодоносящем саде могут рухнуть, если не знать, как отличить привитый саженец от обычного. Привитые растения более устойчивы к болезням, лучше адаптируются к климату и раньше начинают плодоносить.

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Чтобы отличить привитый саженец от обычного, обратите внимание на место прививки: оно выглядит как небольшое утолщение или изгиб на стволе, обычно на 10–15 см выше корневой шейки. Еще один секрет — у привитых саженцев может быть заметен контраст между цветом коры подвоя и привоя.

При выборе саженца проверьте корневую систему: она должна быть развитой, без повреждений и признаков гнили. Кора на стволе должна быть гладкой, без трещин и пятен. Если саженец продается в контейнере, убедитесь, что корни плотно оплели земляной ком.

Для красивого сада важно учитывать совместимость растений, состав почвы и климатические условия.