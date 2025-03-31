Гель для стирки: признаки, почему порошок лучше

Гель для стирки кажется удобным решением: он легко дозируется, быстро растворяется и не оставляет разводов. Однако его использование может представлять угрозу для здоровья и окружающей среды.

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Во-первых, гель содержит агрессивные химические вещества, такие как фосфаты и ПАВ, которые могут вызывать аллергию и раздражение кожи. Во-вторых, его жидкая форма увеличивает риск попадания в организм детей или животных, что может привести к отравлению.

Порошок лучше, потому что он более безопасен. Он меньше контактирует с кожей, так как растворяется в воде, а его гранулы снижают риск случайного вдыхания. Кроме того, порошок эффективнее справляется с загрязнениями, особенно на высоких температурах, и экономичнее в использовании.