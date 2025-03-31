Перечислены самые удачные дни для рыбалки в апреле

С приходом весны и таянием льда рыба начинает активно клевать, готовясь к нересту. Апрель — это время, когда водоемы оживают, и рыбалка становится особенно удачной.

В апреле хорошо клюет плотва, которая собирается в стаи и активно питается. Также просыпается окунь, который охотится на мелкую рыбу у берегов. Можно поймать и щуку, которая после зимы начинает активно кормиться. Ищите ее в зарослях камыша или на мелководье.

Не менее удачной может быть ловля леща, который выходит на прогретые участки воды. Используйте для этого фидер или поплавочную удочку с прикормкой.

Для успешной рыбалки в апреле выбирайте теплые дни, когда вода прогревается. Согласно лунному календарю рыболова, наиболее удачными для ловли будут 1–8, 16–20, 29 и 30 числа. В эти дни окунь, лещ, плотва и щука сами запрыгнут к вам в руки.