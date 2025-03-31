Раскрыта частая ошибка дачников в борьбе с колорадскими жуками

Многие дачники, заметив колорадских жуков на картофеле, сразу пытаются их раздавить. Однако это может привести к серьезным последствиям и угробить весь урожай на участке.

Дело в том, что при раздавливании жуков выделяются феромоны, которые привлекают других особей. В результате на ваш участок может слететься еще больше вредителей, и справиться с ними станет гораздо сложнее.

Кроме того, раздавленные жуки и их личинки могут остаться на листьях, создавая благоприятную среду для развития грибковых инфекций. Это ослабляет растения и снижает урожайность. Также важно помнить, что колорадские жуки быстро вырабатывают устойчивость к химикатам, поэтому борьба с ними требует продуманного подхода.

Все еще давите колорадских жуков? Остановитесь, вместо этого лучше собирайте их вручную и помещайте в емкость с мыльным раствором, чтобы предотвратить их возвращение на растения.