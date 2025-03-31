Возрождение винтажного стиля: почему старинные узоры и ткани в тренде

В дизайне интерьеров наметилась новая «старая» тенденция. А именно заказчики стали активнее интересоваться винтажным оформлением квартир и домов, а эксперты охотно выполняют пожелания. Дизайнер и художник Марина Пенние в беседе с изданием WomanHit раскрыла причины столь сильного интереса к старинным деталям, отсылающим к интерьерам прошлого.

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«Я считаю появление винтажа в интерьерах закономерным явлением. Геополитическая обстановка, ковидные ограничения, все это привело к тому, что мы стали больше задумываться о доме и его ценностях, многие обратились к этнике и своим корням», — говорит эксперт.

Винтаж в деталях

Конечно, целиком обставлять квартиру состаренными комодами, диванами, украшать окна шторами в стиле прошлых веков, мало кто решится. Да и любой профессиональный дизайнер отговорит от чрезмерного нагромождения архаичных атрибутов. Но вот добавить некоторые элементы, которые придадут интерьеру особую прелесть и шик, — это правильный ход.

«Поначалу я добавляла деревянные этнические предметы из дерева, в основном для колорита. Потом стали появляться рисунки на тканях. Позже начала присматриваться к антиквартным предметам. В дизайне придумано много, настало время переосмыслить сделанное и вдохнуть новую жизнь», поясняет Марина Пенние.

Мини-галерея в вашем доме

Очень удачной своей находкой дизайнер считает перенос узоров и рисунков художников ХVIII-XIX веков на современные ткани и предметы.

«Очень популярны рисунки Филипа Морриса. Удивительно, но его сюжеты, несмотря на солидный возраст, прекрасно вписываются в современные интерьеры. Среди самых популярных можно встретить разнообразные растительные орнаменты и животных (птицы, зайцы, насекомые, олени). Очень интересно смотрится графика, которая в винтажных тканях встречается довольно часто: полоски, орнаменты, круги, клетка», — рассказывает эксперт.

В сочетании с богатой цветовой гаммой и симметрией интерьер складывается в очень привлекательную картинку.

Гобелены и ковры снова в моде

Гобелены «под старину» с природными сюжетами и бытовыми историями, также могут наполнить интерьер особой глубиной и смыслом. Ковры с винтажными рисунками теперь тоже считаются не пережитком времен СССР, а идеальным дополнением в оформлении квартиры. Необязательно отыскивать поеденные молью ковры, которые не один десяток лет пролежали в гараже или кладовке. Современные производители быстро адаптируются к новым тенденциям и давно начали выпускать искусственно состаренные, по потертостями ковры и паласы.