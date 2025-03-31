Ветеринары извлекли из кишечника сфинкса динозавра

Столичные ветеринары прооперировали кота-сфинкса по кличке Коди. В кишечнике у питомца был игрушечный резиновый динозаврик.

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«Коди всем своим видом демонстрировал, что чувствует себя плохо. Причину многократной рвоты у кота определили на УЗИ: в кишечнике находилось инородное тело. Пациента направили на срочную операцию, хирург Антон Костин и анестезиолог Татьяна Заиграйкина успешно извлекли резинового динозаврика», — говорится в публикации специалистов.

По словам ветеринара, такие случаи — не редкость. Домашние питомцы очень часто глотают подобные игрушки.

Коди уже прошел курс восстановительной терапии и сейчас абсолютно здоров и чувствует себя хорошо, говорится в Telegram-канале ГБУ «Мосветобъединение».

В начале марта московские врачи провели еще одну необычную операцию. Ветеринары смогли спасти жизнь таксы Бени — у собаки была огромная грыжа. В грыжевой мешок у Бени выпали мочевой пузырь и сильно гипертрофированная простата с кистами. Поэтому ветврачам пришлось не только вправить органы, но и кастрировать животное.