Ветеринар рассказал, как успокоить мартовского кота

Наступила весна, и многие владельцы кошек столкнулись с неприятным поведением своих любимцев. Что делать в такой ситуации и как помочь себе и коту пережить весну, рассказал «Вечерней Москве» ветеринар Городской фермы на ВДНХ Александр Селиванов.

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Максимально активный сезон у кошек в половом отношении — это март, апрель и май, рассказал эксперт. Сопровождается этот период сильными криками, что еще называется вокализацией.

«Средств от таких криков практически не существует, но можно несколько снизить реакцию животных — например, фармакологическими гормональными средствами. Но чаще всего их применение вызывает в организме животного неблагоприятные, патологические изменения», — предупредил Селиванов.

Также применяются химико-фармацевтические инъекции, но их может сделать только ветеринарный врач по рекомендации.

«Есть еще капсулы, которые вшиваются под кожу животному на два–три года. Когда владельцы котов хотят избавиться от весенних криков своих любимцев, то прибегают к такой процедуре. Она понижает реакцию гормональной системы», — добавил специалист.

Также в весенний сезон в большей степени рекомендуются успокаивающие препараты, отметил Селиванов. Они воздействуют на центральную нервную систему:

«Гормоны, воздействуя на ЦНС животного, как раз и вызывают вокализацию. А такие успокаивающие препараты не влияют на гормональный фон так сильно, а животные становятся спокойнее».

Последнее, что можно рекомендовать сделать хозяевам котов весной, — это кастрацию животного. Тогда гормональный фон будет снижен, но не на все сто процентов, пояснил ветеринар:

«Всегда остается реакция, которая вызвана увеличивающимся световым днем. И так как половая доминанта находится в головном мозге в том числе, то кот все-таки по привычке своей будет кричать, но не так долго и интенсивно. А самое главное — после кастрации он не будет метить территорию».

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