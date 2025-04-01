Почему нельзя позволять собаке пить из общественных мисок

Такая привычка опасна для животного. Клинический профессор Техасской школы ветеринарной медицины и биомедицинских наук A&M Лори Теллер предостерегает владельцев собак от использования общественных мисок с водой: они могут содержать вредные микроорганизмы, грязь и различные патогены.

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Эксперт объясняет, что застойная вода в мисках накапливает загрязнения: растительный мусор, паразитов, токсины и плесень. Особенно опасно, если собаки вступают в контакт с заражёнными поверхностями и затем касаются миски. Это может привести к передаче опасных заболеваний, среди которых папиллома собак, сальмонеллёз, лямблиоз, E.coli и лептоспироз.

Вместо того чтобы рисковать, ветеринары рекомендуют брать с собой чистую воду и складную миску для своего питомца.