Денежный дождь и защита от тещи: названы комнатные растения-обереги
С древних времен люди использовали растения не только для украшения жилища, но и для защиты от негативной энергии, привлечения благополучия и гармонии. Некоторые цветы и травы обладают особой силой, способной очистить пространство, улучшить атмосферу в доме и даже повлиять на здоровье домочадцев.
Какие растения считаются оберегами?
- Алоэ – символ долголетия и защиты. Считается, что этот суккулент отгоняет негативную энергию и предотвращает болезни. Его часто размещают у входа в дом.
- Базилик – растение с сильными очищающими свойствами. В Индии его называют «королем трав» и используют для привлечения богатства и удачи.
- Герань (пеларгония) – нейтрализует агрессию, успокаивает нервную систему и отпугивает насекомых.
- Кактус – защищает от электромагнитного излучения и недоброжелателей, но его лучше ставить не в спальне, а у компьютера или у входной двери.
- Мята – привлекает финансовое благополучие, улучшает сон и создает уютную атмосферу.
- Розмарин – очищает воздух, укрепляет память и защищает от сглаза.
- Толстянка (денежное дерево) – символ богатства и процветания. Согласно фэншуй, оно активизирует денежные потоки.
- Хлорофитум – природный фильтр, который поглощает токсины и негативную энергию.
- Лавр – приносит успех и оберегает от болезней. В древности его вешали над дверью для защиты.
- Сансевиерия (щучий хвост) – мощный энергетический щит, отражающий зависть и негатив. Растение недаром назвали тещин язык: согласно приметам, оно мешает молодоженам жить в гармонии. Принимать такое растение в подарок от тещи — к беде.