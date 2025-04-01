Названы комнатные растения-обереги

С древних времен люди использовали растения не только для украшения жилища, но и для защиты от негативной энергии, привлечения благополучия и гармонии. Некоторые цветы и травы обладают особой силой, способной очистить пространство, улучшить атмосферу в доме и даже повлиять на здоровье домочадцев.

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Какие растения считаются оберегами?