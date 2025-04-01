Почему нельзя ставить микроволновку на холодильник

Размещение микроволновки на холодильнике может показаться удобным решением для экономии пространства на кухне, но это чревато серьезными последствиями. Это худшая идея для вашей кухни.

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Во-первых, холодильник и микроволновка — это два прибора, которые выделяют тепло. Холодильник отдает его через заднюю стенку, а микроволновка нагревается во время работы. Когда они находятся близко друг к другу, это нарушает теплообмен, заставляя оба устройства работать интенсивнее, что увеличивает износ и риск перегрева.

Во-вторых, вибрации от микроволновки могут передаваться на холодильник, особенно если приборы плохо закреплены. Это может привести к повреждению компрессора холодильника или нарушению его работы.

Еще одна скрытая опасность — микроволновка на высоте не всегда безопасна в использовании. Поднимать горячую еду или тяжелые блюда может быть неудобно и даже опасно. Чтобы избежать проблем, установите микроволновку на устойчивую поверхность, например на стол или специальную полку.