Перечислены лучшие варианты обивки для мебели, если дома кот

Если у вас есть домашние животные, к выбору мебели стоит подойти особенно внимательно. Оказывается, некоторые материалы отлично выдерживают кошачьи когти и собачьи лапы, оставаясь при этом красивыми и ухоженными.

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Лучшим выбором станут эти виды обивки. Флок — практичный синтетический материал, который не впитывает запахи, не боится влаги и устойчив к повреждениям. Искусственная замша порадует своей плотностью и износостойкостью — царапины на такой поверхности практически незаметны.

А вот от рогожки, букле и шенилла лучше отказаться. Эти ткани быстро теряют вид — покрываются катышками, цепляют когти и плохо переносят влажную уборку.

Небольшая хитрость: выбирайте мебель темных оттенков, на ней меньше заметна шерсть. И не забудьте про когтеточку — тогда ваш питомец точно не соблазнится новым диваном.