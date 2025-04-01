Секрет яркости вещей: как уксус спасает цветную одежду после стирки

Со временем любимые вещи теряют насыщенность цвета, но продлить их жизнь проще, чем кажется. Не нужны дорогие средства — поможет обычный уксус!

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Как использовать?

Смешайте воду и уксус 1:1. Замочите новую вещь на 20 минут. Отожмите и постирайте как обычно.

Важно! Метод работает только до первой машинной стирки.

Дополнительные плюсы

Устраняет статическое электричество.

Удаляет катышки и шерсть животных.

Делает ткань мягче.

Безопасен для хлопка и полиэстера.

Простой лайфхак — и ваши вещи дольше останутся яркими!