Секрет яркости вещей: как уксус спасает цветную одежду после стирки

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Со временем любимые вещи теряют насыщенность цвета, но продлить их жизнь проще, чем кажется. Не нужны дорогие средства — поможет обычный уксус!

Секрет яркости вещей: как уксус спасает цветную одежду после стирки
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Как использовать?

  1. Смешайте воду и уксус 1:1.
  2. Замочите новую вещь на 20 минут.
  3. Отожмите и постирайте как обычно.

Важно! Метод работает только до первой машинной стирки.

Дополнительные плюсы

  • Устраняет статическое электричество.
  • Удаляет катышки и шерсть животных.
  • Делает ткань мягче.
  • Безопасен для хлопка и полиэстера.

Простой лайфхак — и ваши вещи дольше останутся яркими!

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