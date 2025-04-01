Секрет яркости вещей: как уксус спасает цветную одежду после стирки
Со временем любимые вещи теряют насыщенность цвета, но продлить их жизнь проще, чем кажется. Не нужны дорогие средства — поможет обычный уксус!
Как использовать?
- Смешайте воду и уксус 1:1.
- Замочите новую вещь на 20 минут.
- Отожмите и постирайте как обычно.
Важно! Метод работает только до первой машинной стирки.
Дополнительные плюсы
- Устраняет статическое электричество.
- Удаляет катышки и шерсть животных.
- Делает ткань мягче.
- Безопасен для хлопка и полиэстера.
Простой лайфхак — и ваши вещи дольше останутся яркими!