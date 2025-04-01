Почему минимализм остается одним из главных трендов дизайна

Минимализм в дизайне интерьера остается в тренде уже около 10 лет. И еще несколько десятков лет именно этот стиль будет оставаться востребованным среди россиян. И на то есть сразу несколько причин. Текстильный декоратор Оксана Сильченко в беседе с WomanHit перечислила гланые преимущества минималистичного дизайна, которые так привлекают заказчиков и самих специалистов в оформлении интерьеров.

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Комфорт и уют

Если раньше под уютной квартирой подразумевалась такая, где всюду висят и лежат на полу ковры, на кроватях красуется целая пирамида из подушек, а на кухне в глазах рябит от количества цветастого декора на стенах, то сегодня комфорт обрел новое значение. Уют — это прежде всего простор, экологичность, минимум лишних деталей, создающих визуальный шум.

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Универсальность

«Минималистические интерьеры подходят для различных стилей жизни и функциональности, а также легко сочетаются с другими стилями», — говорит декоратор.

Можно смело оформить в эко-стиле только одну комнату, и она будет органично вписываться в общее оформление квартиры.

Спокойствие и гармония

Минимализм способствует созданию спокойной и гармоничной атмосферы, что помогает расслабиться и сосредоточиться на важных вещах. Особенно этот стиль будет по душе тем, кто в силу своей профессии много общается с людьми, часто ездит в командировки. Перенасыщенность впечатлениями приводит к значительному упадку сил в конце дня. И тут на помощь придут родные стены, которые успокоят и наполнят гармонией.

Возможность экспериментировать

Вопреки расхожему мнению о том, что минимализм — это непременно сдержанные цвета в интерьере (серый, бежевый, белый), сегодня палитра оттенков с этом дизайне практически безгранична. Можно оформлять стены хоть в синий, хоть в изумрудный, сочетая яркие оттенки с более спокойными, и наоборот. Можно поиграть и с текстурами. Простор для творчества огромный.

Практичность

«Минималистический интерьер не требует большого количества мебели и декора, что позволяет сэкономить время на уборке», — добавляет эксперт.

Стиль не предполагает многочисленных тумбочек, пуфиков, ковриков и комодов в интерьере. Часть мебели можно сделать встроенной, чтобы освободить пространство.

У минимализма есть, пожалуй, только один существенный минус — недешевое удовольствие.

«Это экологичный стиль, а это зачастую не совсем бюджетно», — предупреждает эксперт.

Но финальный результат точно того стоит. Квартира или дом будут выглядеть современно и привлекательно десятки лет и не потребуют обновления ремонта. Да и едва ли хозяева, пожив в таком интерьере, захотят менять его на более вычурный и перенасыщенный лишними деталями.