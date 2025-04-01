Как победить домашнюю пыль надолго: простой лайфхак
Пыль в доме будто материализуется из воздуха — только что все блестело, а через день поверхности снова покрыты серым налетом. Но существует эффективный метод, который не только удаляет загрязнения, но и значительно замедляет их повторное появление.
Секрет в особом чистящем растворе.
Смешайте:
- 500 мл воды
- 1 столовую ложку уксуса
- 1 чайную ложку глицерина
Готовый раствор удобнее всего перелить в бутылку с распылителем – так вы сможете наносить его на тряпку или непосредственно на очищаемые поверхности.
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Этот состав работает сразу в двух направлениях: уксус эффективно удаляет загрязнения и обезжиривает поверхности, а глицерин создает невидимую защитную пленку, препятствующую быстрому оседанию новой пыли.
Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @inga.family.