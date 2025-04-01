Как победить домашнюю пыль надолго: простой лайфхак

Стелла Шмель

Пыль в доме будто материализуется из воздуха — только что все блестело, а через день поверхности снова покрыты серым налетом. Но существует эффективный метод, который не только удаляет загрязнения, но и значительно замедляет их повторное появление.

Секрет в особом чистящем растворе.

Смешайте:

  • 500 мл воды
  • 1 столовую ложку уксуса
  • 1 чайную ложку глицерина

Готовый раствор удобнее всего перелить в бутылку с распылителем – так вы сможете наносить его на тряпку или непосредственно на очищаемые поверхности.

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Этот состав работает сразу в двух направлениях: уксус эффективно удаляет загрязнения и обезжиривает поверхности, а глицерин создает невидимую защитную пленку, препятствующую быстрому оседанию новой пыли.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @inga.family.

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