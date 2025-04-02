Генетики нашли способ превратить ряску в суперрастение

Американские ученые из лаборатории Колд-Спринг-Харбор расшифровали геном пяти видов ряски — крошечного водного растения, которое может стать ключом к решению глобальных проблем: от голода до изменения климата. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

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«Использование передовых технологий позволило нам создать чрезвычайно точный каталог генов. Мы могли точно сказать, какие гены были, а какие нет. Многие отсутствующие гены отвечают за особенности растения — открытые устьица или отсутствие корней. Мы смогли идентифицировать гены, которые отвечали за каждый признак», — отметили специалисты.

По словам генетиков, благодаря высокому содержанию (до 50% массы) крахмала ряска позволяет производить этанол для биотоплива эффективнее, чем из кукурузы.

Кроме того, белок составляет 45% сухого веса водоросли (больше, чем в сое), а комплекс аминокислот сравним с животным протеином.

Также ряска поглощает углекислый газ из атмосферы в шесть раз быстрее наземных растений и способна очищать сточные воды от тяжелых металлов (свинца и кадмия) и нитратов.

Наконец, эти водоросли удваивают биомассу за 16-48 часов и процветают в загрязненных водоемах без удобрений.

Команда подчеркнула, что понимание генома ряски позволит создавать модифицированные разновидности с нужными свойствами, оперируя генетическими блоками как фрагментами природного конструктора.

Генетики также установили, что эволюционное разделение видов ряски произошло 59 млн лет назад во время климатического кризиса палеоцена.