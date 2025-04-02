Когда и как правильно посадить розы в открытый грунт

Красные, желтые, фиолетовые, зеленые, золотистые, даже черные - каких только разновидностей роз не вывели селекционеры! И каждый садовод мечтает украсить ими свой участок. Уход за розой не из легких, но это стоит того. Что нужно знать, чтобы вырастить эту капризную красавицу? Попробуем разобраться.

© Российская Газета

Когда сажать розы в открытый грунт весной

Сажать розы можно и весной, и летом, и осенью. Но самый лучший период- это весна. За лето растения разовьют корневую систему, древесная часть тоже укрепится. Главное, чтобы земля успела прогреться не меньше, чем до 10 градусов. Возвратные заморозки могут побить неукоренившееся растение.

в южных регионах высаживать розы можно уже в конце марта - начале апреля,

в Средней полосе и Черноземье - в первой-второй декадах мая

в северных областях, на Урале и в Сибири - после 20 мая.

Совет опытного агронома

«В Московской области с весенней посадкой роз сильно спешить не советую, — говорит Аллан Никитенко, главный агроном "Егорьевского питомника Никитенко Александра". — Подождите, когда земля согреется. Обычно эти теплолюбивые кустарники высаживаются в грунт в конце апреля - в начале мая. Однако если вы заблаговременно приобрели розы еще в феврале или марте и поставили их дома, где они дали побеги, высаживать их не рекомендую раньше середины мая. В противном случае кратковременное понижение температур, которое еще бывает в этот период, может повредить не просто распустившиеся, а уже активно растущие растения. Если вы покупаете розу с открытыми корнями, то посадить ее необходимо до того, как у нее распустятся почки. Растения в горшках сажать можно в течение всей весны и лета».

Как выбрать лучшее место для посадки

Место для посадки розы нужно выбирать солнечное, повыше, лучше на пригорке или на склоне. Недаром ее называют "королевой сада", она любит быть в центре внимания. Лучше, если это будет южная, юго-западная, западная сторона участка. Ветер, особенно северный, не доставляет гордой красавице удовольствия, поэтому лучше, если растение будет прикрыто большими деревьями, забором или стеной дома (не ближе 1,5-2 метров). В тени розы чувствуют себя неуютно, бледнеют, бутоны становятся мелкими, побеги вытягиваются. Хотя некоторые сорта плетистых роз неплохо переносят затененность. Кустовые розы тоже не любят яркое солнце, лучше их немного притенить, почва под ними должна быть всегда немного влажная. Не рекомендуется сажать розы в низменных участках и с близким залеганием грунтовых вод, корни растений будут загнивать.

Какие розы лучше всего подходят для посадки в открытый грунт весной

Как говорит эксперт "Лема́на ПРО" ("Леруа Мерлен") София Белова, идеально подходят для посадки в открытый грунт весной:

чайно-гибридная роза;

плетистая роза;

флорибунда.

Но нужно учитывать их особенности.

Роза чайно-гибридная

Это довольно требовательный сорт, нуждается в тщательном уходе для обильного и продолжительного цветения. Для посадки выбирайте солнечное место, а в жарких регионах - разреженную тень в середине дня. Грунт должен быть слабокислым, легким и плодородным, с добавлением песка или торфа для улучшения структуры почвы. Подкормки проводят 6-7 раз за весенний сезон, используя азотные удобрения.

Плетистая роза

Этот сорт выращивается на опорах, таких как арки, заборы или столбы. Лучше всего сажать рядом с южной стеной дома. Это не только даст растению необходимое количество света, но и защитит от ветров. Важно, чтобы расстояние между кустом и строением составляло хотя бы 1,5 метра, чтобы избежать попадания на растение избыточного количества дождевой воды.

Розы флорибунда

Это гибриды, полученные скрещиванием чайно-гибридных и полевых роз. Для посадки этого сорта важно выбрать солнечное место с хорошей циркуляцией воздуха, но без прямых жарких лучей в середине дня, чтобы растения не страдали от перегрева. Почва должна быть умеренно плодородной, с хорошим дренажем, но не слишком сухой.

Какой грунт нужен для роз

Розы любят слабокислую почву, уровень pH 5,5-6,5. Лучший вариант - чернозем или легкий суглинок. Песчаные, каменистые и болотистые участки не подходят для выращивания этих цветов.

Если на месте посадки раньше росли розы, то почву необходимо подкормить любым микробиологическим препаратом ("Сияние", "Байкал М1" и др.), поскольку земля здесь может быть истощена. После вишни, абрикоса, груши тоже нецелесообразно высаживать розы, поскольку эти растения берут из почвы одинаковые питательные вещества.

Если почва на вашем участке тяжелая, ее следует предварительно улучшить, советует София Белова. Для этого можно добавить песок, компост, сосновую кору и лиственную землю в пропорции 1:1:2:2. Стоит учесть, что кору можно не добавлять непосредственно в грунт, а произвести мульчирование, что будет нести еще и декоративный эффект.

Если почва слишком кислая, поможет нормализовать кислотность добавление доломитовой муки.

Как подготовить саженцы и сохранить розы до посадки

Саженцы роз продаются с открытой и закрытой корневой системой.

В первом случае корни растения завернуты в пакет, сетку или коробку с небольшим количеством грунта. Хранить такие розы надо в прохладном месте и высаживать как можно скорее.

Саженцы с закрытой корневой системой продаются в контейнерах с готовым грунтом. Хранить их проще, высаживать можно в течение всего сезона, но стоят они дороже.

Если вы купили саженец розы в проверенном питомнике или садовом центре, то никакой дополнительной подготовки к посадке не требуется, он уже полностью готов.

В ином случае подготовка необходима:

Сначала надо аккуратно освободить растение от защитного материала, в котором оно продавалось (это не относится к биоразлагаемому материалу и контейнеру). Если стебли купленного растения покрыты парафином (для сохранения влаги), его следует снять зубочисткой либо тканью. Если ветви саженца стянуты резинкой, их следует освободить и расправить. Далее надо осмотреть корни и ветви растения, обрезать сухие, тонкие и сломанные, корни укоротить до 30-35 см. Перед посадкой корни цветка надо замочить на несколько часов в воде либо в растворе стимулятора роста ("Корневин" и др.). Розы в контейнерах на 1-2 часа ставят в воду прямо в горшке.

После всех этих процедур растение можно высаживать на постоянное место.

Как правильно сажать розы: пошаговая инструкция

Высаживать розы нужно, соблюдая определенное расстояние между ними:

плетистые розы сажают на расстоянии 100-150 см друг от друга

почвопокровные - в зависимости от сорта - от 50 до 150 см.

чайно-гибридые и розы флорибунда - не менее 50 см.

штамбовые - от 120 см.

Определив место, действуем так.

Посадочную яму для розы выкапываем с учетом длины корней и плюс 15 см, ширина ямы примерно 40 см. На дно лунки укладываем дренаж, чтобы не было застоя воды в корнях. Засыпаем подготовленный грунт, перемешиваем, делаем небольшой холмик, ставим на него растение, расправляя корешки. Засыпаем землей до половины требуемого объема, уплотняем. Затем разводим в 10-литровом ведре любой стимулятор роста ("Корневин", "Циркон" и др.), выливаем полведра раствора в лунку. Когда вода впитается, засыпаем землей окончательно. Корневая шейка должна быть заглублена на 3-5 см. Делаем вокруг растения бороздку и выливаем оставшиеся полведра раствора. Для защиты от ярких солнечных лучей и холодного ветра саженец надо либо накрыть пластиковой бутылкой без дна, либо окучить (засыпать землей по самый верх, оставив только кончик 1-2 см). Как только появятся побеги, бутылку можно снять и "разокучить" саженец.

София Белова советует:

«Важно заранее изучить характеристики каждого конкретного сорта, который вы планируете посадить, чтобы учитывать высоту, цвет и размер кустов и получить эстетичную композицию. Высокорослые растения следует размещать на заднем плане, а низкорослые - располагать спереди. Сочетание разных оттенков в одной группе поможет добиться интересного эффекта, но стоит помнить, что, помимо цвета, важны также размер и форма бутонов. Также для обогащения композиции можно использовать разнообразные сочетания роз с декоративными растениями или кустарниками (лаванда, шалфей, декоративные травы)».

Уход за розами после посадки

Корни

Под пластиковой бутылкой почки очень быстро начинают развиваться. Если, сняв укрытие, вы видите, что почки проросли на 1-2 см, значит, бутылку можно снимать. Теперь главная задача - чтобы у растения хорошо развилась корневая система. Раз в одну-две недели необходимо растение опрыскивать и поливать под корень препаратом HB-101, чередуя с "Корневином". Все остальные этапы ухода обычные: полив, рыхление, прополка, обрезка, подкормка, мульчирование.

Полив

Поливать розы в первые дни после посадки нужно ежедневно (если нет дождей, конечно). Через неделю-полторы полив можно сократить до одного в неделю, при сильной жаре - два раза в неделю. Поливать рекомендуется теплой отстоянной водой, температурой не ниже 20 градусов. Лить под корень, а не на стебли. Полив следует проводить либо ранним утром, либо после 18 часов.

Рыхление

Роза любит рыхлую почву, поэтому примерно раз в неделю необходимо маленькой садовой мотыжкой обрабатывать землю в розарии - аккуратно (чтобы не повредить корни), заодно удаляя сорняки.

Мульчирование

Очень полезная процедура. Покрывая землю вокруг куста опилками, хвоей, соломой, скошенной травой, мы защищаем ее от выветривания и вымывания, не даем влаге быстро испаряться. Через мульчу растение получает необходимые питательные вещества. Слой мульчи должен быть не меньше 5 см. Надо только учитывать, что мульча способна изменить кислотность почвы. Так, торф повышает кислотность почвы, а перепревший навоз, наоборот, снижает. Применяя ту или другую мульчу, надо знать состав своего грунта.

Обрезка

К обрезке роз нужно подходить ответственно. Эта процедура помогает розе правильно формироваться, избавляет растение от больных веток. Секатор должен быть острым, перед обрезкой каждого куста его нужно обрабатывать в любом дезинфицирующем растворе (марганцовка, хлоргексидин и др.), иначе можно занести инфекцию в растение. В первую очередь надо срезать сухие, больные ветки, излишние побеги. Срез рекомендуется делать над внешней почкой (той, которая смотрит в сторону от центра куста), отступив вверх на 5 мм, под углом 45 градусов. Срезы обработать антисептическими средствами (марганцовка, йод, медный купорос).

Совет эксперта

«Очень важно знать, что привитая роза не может "переродиться" и превратиться в шиповник, как считают некоторые садоводы, — говорит Аллан Никитенко. — Все дело в том, что если вы не будете убирать поросль, которая идет от корней или ниже прививки, то она может вырасти и забить культурную розу. Чтобы этого не допустить, следите за новыми побегами, вырезайте лишнее. Ветви и листва шиповника чаще всего сильно отличаются по цвету от побегов культурной розы. Неопытные садоводы считают, что у культурной розы не может лист состоять из 7 листиков, что это якобы уже шиповник - однако ничего подобного. У розы может лист состоять и из 7, и из 5, и даже из 3 листиков. Все зависит от возраста, сорта и других особенностей».

Надо учитывать, что у разных видов роз есть свои нюансы при обрезке. Подробнее об этой процедуре можно почитать на специализированных сайтах.

Подкормка

Если при посадке роз применялись удобрения, то в первый год никакая подкормка не требуется. В противном случае растения следует подкармливать два-три раза за сезон (а в некоторых случаях и чаще).

Первый раз - после весенней обрезки. В это время растения очень нуждаются в азоте для наращивания зеленой массы. Из органических удобрений - это куриный помет, коровяк, компост. Из минеральных - калийная селитра или нитроаммофоска.

- после весенней обрезки. В это время растения очень нуждаются в азоте для наращивания зеленой массы. Из органических удобрений - это куриный помет, коровяк, компост. Из минеральных - калийная селитра или нитроаммофоска. Вторая подкормка проводится летом, в период бутонизации, когда растению требуются калий и фосфор, которые стимулируют цветение и плодоношение, помогают бороться с болезнями, повышают иммунитет. В качестве органической подкормки можно использовать настой сброженной травы (лопух, одуванчик, крапива и др.).

Также можно применять народные средства для пышного цветения розы - например, банановую кожуру, яичную скорлупу, раствор дрожжей.

Третью подкормку проводят в конце лета - начале осени, для подготовки растения к зимнему периоду. Для этого опять же подойдут фосфор и калий, чтобы розы успели накопить сахар и нарастить корневую систему. Из минеральных удобрений подойдут суперфосфат, сульфат калия, монокалий фосфат. Из органических - древесная зола.

«Розы очень любят конский навоз, мы даже называем его "конский мармелад", — делится опытом розовод-любитель с 25-летним стажем Татьяна. — Перепревший навоз можно разложить вокруг стебля розы, не касаясь его, чтобы не сжечь. А можно сделать навозную жижу. Ведро навоза на бочку воды, настоять неделю и поливать растения».

Совет эксперта