Кинолог рассказал о влиянии весны на поведение собак

С приходом весны собаки могут вести себя более активно на прогулках из-за чуткого обоняния, а нестерилизованные питомцы могут проявлять беспокойство и даже агрессию. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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«Поведение животного действительно может меняться весной, но едва ли это связано с расстройствами психики. Во-первых, наступает долгожданный период после зимы, когда все оттаивает. Обоняние у собаки значительно сильнее человеческого. И это значит, что весной на питомца обрушивается поток новых запахов и огромное количество информации – именно через обоняние собака познает мир. Поэтому на прогулках питомец может демонстрировать более активное поведение. Возможно, он даже захочет изваляться в грязи. Но подобное поведение – допустимая норма и никак не может считаться отклонением», – сказал Голубев.

Эксперт добавил, что у многих собак по весне начинается течка, поэтому они могут проявлять беспокойство и даже агрессию.

«У нестерилизованных и некастрированных собак просыпается инстинкт размножения, что также может привести к изменению поведения. Питомец может проявлять беспокойство или даже агрессию. Но все это – закономерный природный процесс. Также причиной чрезмерной активности может быть довольно банальной: собака просто рада хорошей погоде и солнечным дням, а потому требует гулять с ней намного чаще», – пояснил кинолог.

Голубев подчеркнул, что весенние изменения в поведении собаки требуют коррекции, когда питомец слишком перевозбужден.