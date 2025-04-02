Эксперт рассказал, как легко чистить эмалированную чугунную посуду

Французская чугунная компания Staub дала совет по чистке посуды из эмалированного чугуна. Благодаря одному простому трюку вы сможете легко справиться с пригоревшей кастрюлей или сковородой.

© Ferra.ru

Первым делом насыпьте на поверхность посуды несколько ложек пищевой соды. После этого налейте туда же немного водопроводной воды. Доведите воду до кипения, а затем дайте ей покипеть несколько минут. Для соскабливания грязи со дна посуды возьмите силиконовую или деревянную лопатку.

Прежде чем выбросить плавающие в воде остатки еды, дайте кастрюле/сковородке полностью остыть, слейте из неё воду и вымойте её с мылом. Далее вытрите кастрюлю или сковороду и положите туда, где она обычно лежит.