Эксперт рассказал о правилах выращивания лука

Нина Апаева – лектор Российского общества «Знание», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общего земледелия, растениеводства, агрохимии и защиты растений МарГУ рассказала «ФедералПресс» о правилах выращивания лука на своем участке.

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По словам специалиста, лук, предназначенный для посадки, севок хранят теплым способом при температуре 20°С. Перед посадкой необходимо удалить весь мертвый сор, которые появляется в процессе хранения в массе севка (сухие кроющие чешуи, высохшие луковицы и др.).

«За 5 дней до посадки его прогревают в течение 8 ч при температуре вороха 40°С с целью предупреждения поражения пероноспорозом», – уточнила Апаева.

Если используют севок, условия хранения которого неизвестны, перед посадкой его прогревают при 30-35°С: крупный в течение 12-15 суток, мелкий – 8-10 суток. Прогревание проводится с целью уменьшения количества стрелкующихся луковиц. После прогревания рекомендуется замочить лук в 1 % растворе медного купороса на 15-20 минут, и, не промывая и не просушивая, сразу высадить в почву. По словам специалиста, это позволяет снять отрицательные последствия неправильного хранения, способствует пробуждению спящих почек, а также уменьшает стрелкование и снижает вероятность заболевания болезнями.

Апаева добавила, что растения лука требовательны к плодородию почвы, особенно чувствительны к кислотности почвы, из-за чего листья становятся мелкими, светло-зелеными с желтеющими кончиками. Почва не должна заплывать и быть хорошо аэрированной, уточнила эксперт.

«Лучше всего лук удается после тыквенных культур, томата, бобовых, раннего картофеля или ранней капусты. На прежнее место лук возвращают не раньше, чем через 3 года», – уточнила специалист.

Глубина посадки должна быть такой, чтобы слой почвы над плечиками луковиц был не менее 2 см. При глубокой посадке на более плотных почвах изменяется форма луковицы: репчатый лук становится кубастым из-за сдавливания луковиц почвой при их образовании, пояснила Апаева.

Севок высаживают в открытый грунт, как только почва прогреется в первой декаде мая. При посадке в более ранние сроки растения могут застрелковаться, пояснила специалист. Она добавила, что целесообразно использовать для ранних посадок сначала мелкий севок, который не образует стрелок даже в случае возврата холодов, потом – средний.

Посадку проводят с междурядьем 20-25 см, а между растениями для малогнездных сортов оставляют 8-10 см, многогнездных 10-12 см. В зависимости от фракции норма посадки севка на 10м2 составляет: при диаметре луковицы 1-1,5 см -400-600 г, при диаметре луковицы 1,5 -2,2 см – от 600 г до 1,5 кг.

Эксперт также рекомендует в течение лета проводить регулярные неглубокие (5-6 см) междурядные обработки через каждые 10-15 дней. Особенно важны они после дождей и поливов, уточнила Нина Апаева. Первую междурядную обработку проводят при образовании первого листа. Поливы прекращают за 3-4 недели до уборки урожая.

Если растения развиваются нормально, то в подкормках нет необходимости. На бедных почвах проводят 1-2 подкормки:

1 – через 20-25 дней после посадки (можно использовать Кемиру, либо любое другое удобрение для лука и чеснока);

2 – в период образования луковиц преимущественно фосфорно-калийными удобрениями (по 15-20 г/м 2).

«Это способствует накоплению в луковицах углеводов, ускоряет их вызревание и повышает лежкость», – пояснила специалист.

Апаева также уточнила, что лук не должен ощущать недостаток воды в период всходов, образования листовой поверхности и в период формирования луковиц. По ее словам, в период образования луковицы, растение нуждается в максимальном количестве воды. Эксперт подчеркнула, что, начиная с фазы оседания на головку и на протяжении всего периода пока листья стоят, не должно быть никаких ограничений с водой.

Убирают лук после полегания пера, в начале пожелтения листьев. При дождливой погоде на влажных почвах созревание задерживается, и лук убирают, не дожидаясь пожелтения листьев. Выбранные из почвы луковицы оставляют для просушки в поле или при сырой погоде укладывают под навесом.