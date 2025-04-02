В Госдуме сообщили о новых правилах выгула собак

Детям до 16 лет и лицам в состоянии алкогольного опьянения запретят выгуливать собак потенциально опасных пород. Об этом сообщила депутат Нина Останина на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере защиты граждан от нападений животных. Перечень опасных пород, включающий питбулей, бультерьеров, кавказских овчарок и других, был утверждён Правительством ещё в 2019 году. Парламентарии уверены, что юные владельцы таких питомцев могут не совладать с животными, если они начнут проявлять агрессию.

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии совместно с рабочей группой изучить поступившие от Следственного комитета предложения по защите граждан от нападения бездомных животных и рассмотреть возможность их реализации.