Топ-10 самых крупных пород собак и как за ними ухаживать

Все крупные породы были выведены человеком для освоения важных и сложных работ — охоты, охраны, даже раскрытия преступлений. Сегодня существует заблуждение, что псов крупных пород нельзя содержать в городе. Однако это не так: большие собаки при правильном воспитании могут стать прекрасными компаньонами. «Лента.ру» приводит топ-10 крупных пород и рассказывает, как содержать больших четвероногих.

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Какие собаки считаются большими

Понятие «большая собака» сегодня достаточно размыто: так могут сказать, например, о просто толстой и тяжелой собаке. «Крупными» могут назвать и собак, принадлежащих к охотничьим породам, — например, английского сеттера, который не такой уж тяжелый. А другие собаки, которые по породе обладают внушительным весом, могут казаться небольшими, например, английский бульдог.

Чаще всего встречается классификация, которая разделяет собак по весу во взрослом возрасте:

крупные собаки — 25-45 килограммов;

гиганты — 45-70 килограммов;

супергиганты — от 70 до 120 килограммов.

Какая собака самая крупная в мире?

Звание самой большой собаки в мире носит английский мастиф. Одновременно это и самая тяжелая собака. У представителей этой породы должен быть вес не менее 100 килограммов (в среднем 110 килограммов). В XX веке в Англии жил мастиф по кличке Зорбро, который весил целых 156 килограммов, но хозяева, видимо, его просто перекармливали.

Титул самой высокой собаки в мире уже долгие годы держит немецкий дог. Летом 2024 года в Книгу рекордов Гиннесса попал трехлетний немецкий дог Кевин из штата Айова (США), рост которого составил 97 сантиметров в холке. Предыдущим великаном от Гиннесса также был дог по кличке Зевс, рост которого в холке был больше метра, а длина от носа до кончика хвоста — более двух метров.

Несмотря на гигантские размеры, собаки этих пород абсолютно не агрессивны — это одни из самых добрых псов в мире. И английские мастифы, и немецкие доги очень сильно привязываются к хозяину.

«Для каждой породы предусмотрены границы веса, — объясняет кинолог, репетитор-дрессировщик Юлия Ковбаса. — Но есть и пограничные породы, где весовой диапазон может существенно колебаться. Например, тяжелые бассет-хаунды с короткими кривыми ножками и массивным туловищем считаются крупными собаками, хотя совсем не выглядят такими».

«Стремление некоторых людей получить самую большую собаку в мире сыграло со многими породами злую шутку, — считает ведущий телеканала «Живая Планета» зоолог Олег Шумаков. — Собака же не свинья, и ее породные качества, даже среди так называемых гигантов, не определяются размером. Размер должен быть оптимальным и позволять животным нормально двигаться, быть активными, выносливыми, выполнять сложную работу».

По мнению специалиста, рассуждения вроде «а у моего знакомого алабай (кавказская овчарка, немецкий дог, черный терьер) — больше ста килограммов» — не более чем невежество. Но, поскольку спрос рождает предложение, некоторые породы увеличили размер, а собаки потеряли часть рабочих качеств, но приобрели проблемы с опорно-двигательной системой.

Можно ли содержать крупных собак в квартире

Сегодня часто можно услышать мнение, что представителям крупных пород собак не место в городской квартире и вообще в городе; якобы жизнь в таких условиях — это мучение для животных. Эксперты «Ленты.ру» прокомментировали это утверждение.

Мнение эксперта

Олег Шумаков, зоолог.

Как собаковод-любитель со стажем более сорока лет, специализирующийся на содержании именно больших собак служебных пород, а именно среднеазиатских овчарок, могу с уверенностью сказать, что это неправда. Любительское собаководство, независимо от специализации, развивалось именно в городах, а не в сельской местности. Большая часть собак, включенных в племенную и спортивную работу, жила в городских квартирах.

Среди пород, выведенных любителями, можно отметить восточноевропейскую овчарку, черного терьера, московскую сторожевую. Именно у любителей до последнего сохранялись представители несостоявшейся породы московский водолаз, в известной мере, благодаря им сохранилась южнорусская овчарка. При этом рабочие, физические и экстерьерные качества оставались на высоте. Было меньше животных с нестабильной психикой, наследственными заболеваниями и проблемами, связанными с неправильным выращиванием, например, гиподинамией.

Наблюдения за ситуацией с собаками в частных домах на протяжении последних 10-15 лет говорят не в пользу жизни собаки «на природе». Так, часто оказывается, что на частных территориях собаки предоставлены сами себе, не уделяется должного внимания их обучению и даже элементарному выгулу. По этим причинам загородные собаки оказываются в среднем менее социализированными, чем городские. А проблема все той же гиподинамии (то есть ослаблении мышц из-за малоподвижного образа жизни) стоит для них лишь немногим менее остро.

Мнение эксперта

Юлия Ковбаса кинолог.

Скажем так, мучение это, скорее, не для животных, а для многих людей, которым элементарно тесно жить в одной квартире с большой псиной. Квартирки-то у большинства — сами знаете какие!

Кроме того, любой собаке требуется двигательная активность, и обеспечить ее в городе маленькой собаке легче, чем большой. Карликовому питомцу бывает достаточно просто покидать мячик прямо в комнате. А вот для выгула собак крупных пород рядом с домом должен быть по крайней мере парк или сквер.

Приведу пример: одна моя клиентка-москвичка завела в качестве первой собаки добермана-пинчера. Да еще и мальчика! Это очень хорошая и стабильная порода служебных собак, но она требует постоянной активности — бега, игр, развлечений. Иначе — быстрое ожирение и такая же быстрая смерть. Никаких парков рядом с домом у этой дамы не было, а потому ей приходилось гонять своего доберманчика (ну и себя, разумеется) по этажам своего дома, наматывая за день километры.

Заводя крупную собаку, надо хорошо ознакомиться с особенностями ее содержания и особенно тем, как она ладит с детьми и вообще с людьми.

Топ-10 крупных пород собак для города

Эксперты «Ленты.ру» назвали десять самых лучших пород собак для содержания в городской квартире, а также достоинства и недостатки каждой породы.

Афганская борзая

Афганцы считают, что эту охотничью собаку пророк Нух (Ной) взял в свой ковчег среди других животных во время потопа. В Европу же породу завезли в XIX веке английские офицеры, служившие на границе Британской Индии. В СССР эти собаки были в моде в 1980-1990 годы, затем порода на какое-то время потеряла популярность, а сегодня заново завоевывает любовь собаководов.

Афганская борзая — красивая и стройная, очень ловкая собака с эффектной внешностью и шелковистой бежевой или золотистой шерстью. Вес — 30 килограммов.

Плюсы: умная и веселая собака, привлекательная внешность, хорошее здоровье, редко лает, не конфликтна.

умная и веселая собака, привлекательная внешность, хорошее здоровье, редко лает, не конфликтна. Минусы: ревнива, плохо поддается дрессировке, пугается громких звуков, гоняется за мелкими зверьками и птицами, шерсть требует постоянного профессионального ухода.

Бернский зенненхунд

Одна из самых старых и известных швейцарских пастушьих пород, ведет начало еще от древнеримской боевой собаки — молосса легионеров. Однако боевой нрав этого пса с течением времени исчез, а характер стал мягче и добрее.

Бернский зенненхунд обладает густой длинной шерстью классического «немецкого» окраса: черный, рыжий, белый. Вес — 40-50 килограммов.

Плюсы: красивая и мощная собака, спокойна, сильно привязывается к хозяину, особенно добродушна к детям и животным.

красивая и мощная собака, спокойна, сильно привязывается к хозяину, особенно добродушна к детям и животным. Минусы: нужны длительные прогулки и физические нагрузки, требует особого ухода за шерстью, обильно линяет, склонен к быстрому ожирению.

Золотистый ретривер

Многие считают, что это разновидность лабрадора, но золотистый ретривер — это отдельная порода, хотя и имеет с лабрадором общих предков. Порода выведена в Англии в XIX веке с основной целью — создать универсального охотника.

Сегодня золотистый ретривер — одна из самых популярных пород для содержания дома. Собака гармонично сложена, имеет длинную золотистую шерсть, за что любима рекламщиками. Вес — 30-35 килограммов.

Плюсы: умный, может принимать самостоятельные решения, добродушный, сильно привязывается к хозяину, может быть «нянькой» у ребенка, лоялен к другим животным.

умный, может принимать самостоятельные решения, добродушный, сильно привязывается к хозяину, может быть «нянькой» у ребенка, лоялен к другим животным. Минусы: очень сильно скучает по хозяевам, нужны постоянные игры, не может быть телохранителем и охранником, поскольку любит всех, чрезвычайно подвержен онкологическим заболеваниям.

Лабрадор-ретривер

Эта охотничья порода появилась в XIX веке на канадском острове Ньюфаундленд, на восточном побережье Канады. Дружелюбный нрав сделал лабрадора всеобщим домашним любимцем.

Лабрадор более кряжистый, чем золотистый ретривер. Шерсть короткая, бежевая, коричневая или черная. Вес в пределах 30 килограммов.

Плюсы: лучшая собака-поводырь, лучшая собака-психотерапевт, один из лучших компаньонов, не требует особого ухода.

лучшая собака-поводырь, лучшая собака-психотерапевт, один из лучших компаньонов, не требует особого ухода. Минусы: неуклюж, любит все грызть, попрошайка, склонен к ожирению, очень сильно линяет, часто недолго живет.

Немецкий дог

Самая крупная в мире собака, предки которой изображены еще на гравюрах XV века. Термин «дог» обозначал тогда просто большую, сильную собаку, без принадлежности к какой-либо породе. Стандарты немецких догов установлены в Берлине в 1880 году. А в России эта порода известна по фильму «Приключения Шерлока Холмса: Собака Баскервилей» (1981).

Несмотря на размеры, это очень элегантная собака с гладкой и блестящей шерстью различного окраса от тигрового и черного до мраморного и голубого. Вес — более 100 килограммов.

Плюсы: врожденная интеллигентность, хороший охранник, внушительная внешность, редко лает, почти не линяет.

врожденная интеллигентность, хороший охранник, внушительная внешность, редко лает, почти не линяет. Минусы: требуется очень много места, зимой мерзнет, из-за размеров может случайно травмировать человека или других собак, повышенное слюноотделение, медлительность, редко живут дольше 8 лет.

Немецкая овчарка

Из пастушьей породы собака превратилась в отличного сыщика и охранника. По одной из версий, в создании современной породы в XIX веке участвовали и индийские волки. Это одна из самых популярных пород собак в СССР и России.

Немецкая овчарка бывает длинношерстной и короткошерстной. Характерный черно-желтый окрас шерсти знаком всем, но шерсть может быть и черной. У этой овчарки характерный «приседающий» корпус, позволяющий с места задержать преступника. Вес — 40 килограммов.

Плюсы: устойчивая психика, высокий интеллект, универсальна в работе, неприхотлива во всем, сильно привязывается к хозяину.

устойчивая психика, высокий интеллект, универсальна в работе, неприхотлива во всем, сильно привязывается к хозяину. Минусы: необходимо строгое воспитание, не терпит маленького жилья, с возрастом сильно «провисает» спина, не очень долго живет.

Ньюфаундленд

Еще один уроженец Канады, которого в России называют водолазом за врожденную любовь к воде. Версий происхождения «ньюфов» множество: от скрещивания ныне вымерших черных волков с пиренейскими горными собаками и до гибридов азиатских мастифов с собаками викингов. Очевидно одно: авторы породы — канадские рыбаки.

Это уникальная крупная черная, коричневая или даже черно-белая собака с плотной и длинной шерстью. Ньюфаундленд — одна из немногих пород, у представителей которой есть перепонки между пальцами лап. Вес — 60 килограммов.

Плюсы: любовь к воде, что делает его универсальным спасателем, очень умен, любит всех людей и животных, вообще не имеет охотничьих инстинктов, ничего не грызет, ничего не боится, редко лает, не ревнив, не нуждается в сильных нагрузках.

любовь к воде, что делает его универсальным спасателем, очень умен, любит всех людей и животных, вообще не имеет охотничьих инстинктов, ничего не грызет, ничего не боится, редко лает, не ревнив, не нуждается в сильных нагрузках. Минусы: обидчив, не переносит одиночества, очень густая шерсть требует постоянного ухода, плохо переносит жару, обильное слюноотделение, имеет хрупкий скелет.

Пиренейская горная собака

Это одна из самых старых европейских пород скотогонных собак, была заново восстановлена после Великой французской революции. Дело в том, что революционеры уничтожали этих собак вместе с их хозяевами-аристократами.

Эти собаки похожи на белых медведей. Шерсть очень плотная и в то же время пушистая. Вес — от 60 килограммов.

Плюсы: способны на самостоятельные решения, роскошная внешность, выраженный инстинкт охранника, отлично переносят холод и жару, дружелюбны.

способны на самостоятельные решения, роскошная внешность, выраженный инстинкт охранника, отлично переносят холод и жару, дружелюбны. Минусы: взрослеет лишь к трем годам, обладает упрямым и сильным характером, сильно линяет, громко и часто лает.

Русская псовая борзая

Уникальная порода русских помещичьих собак, выведенная еще в XVII веке, самая известная русская порода в мире. Название получила от слова «псовина», то есть волнистая шелковистая шерсть. Эти собаки почти не лают: существует предание, что щенков русской борзой, которые подавали голос, тут же топили. Борзых считал честью держать каждый богатый русский помещик, и к началу XX века у собак была многотомная родословная книга. Сегодня русская псовая борзая украшает герб Российской кинологической федерации (РКФ).

Внешность у русской псовой борзой очень необычная — длинные лапы, изогнутое туловище, узкая морда и хвост баранкой. Шерсть волнистая и шелковистая светлых оттенков. Вес — до 50 килограммов.

Плюсы: вообще нет агрессии к человеку, хорошая память, очень редко лает, не требует частого мытья, нет запаха псины, очень вынослива.

вообще нет агрессии к человеку, хорошая память, очень редко лает, не требует частого мытья, нет запаха псины, очень вынослива. Минусы: не терпит других животных, не выносит громкого голоса, склонна к побегам, нужен особый рацион, нужна сильная физическая нагрузка, сильно линяет.

Сенбернар

Порода выведена в XVII веке. Разводились в альпийском монастыре Святого Бернара, рядом с которым находятся самые опасные горные перевалы в Европе. Собаки были приучены искать и отрывать людей, засыпанных лавинами. Еще в конце XX века сенбернары использовались для доставки почты в труднодоступные районы Альп.

Это огромные бело-рыжие собаки с густой шерстью и характерным грустным взглядом. Бывают длинношерстными и короткошерстными. Вес — около 100 килограммов.

Плюсы: дружелюбен к людям и не кусается, хорошо переносит холод, хорошо поддается дрессировке, неприхотлив, не лает без причины.

дружелюбен к людям и не кусается, хорошо переносит холод, хорошо поддается дрессировке, неприхотлив, не лает без причины. Минусы: не любит маленьких собак, сильно линяет, склонен к слюноотделению, ленивый и упрямый, склонен быстро набирать вес.

Особенности содержания больших собак

Крупным собакам требуется особый уход.

Мнение эксперта

Наталья Грицай, зоопсихолог.

При условии правильного понимания психологии, физиологии и потребностей крупных собак, их содержание может быть не только комфортным, но и очень радостным. При выполнении определенных условий такие собаки могут проявлять замечательные качества: быть послушными, преданными и дружелюбными. Когда хозяин понимает психологию своей собаки, у них формируется крепкая связь, основанная на доверии. Это позволяет избежать многих проблем в поведении, которые могут возникнуть из-за недопонимания. Собаки, как правило, очень чувствительны к настроению и эмоциям своих владельцев, поэтому это тоже надо учитывать для того, чтобы с ними легко было находить общий язык.

Особенности содержания крупных собак

Эксперты «Ленты.ру» назвали общие особенности, которые стоит учитывать, заводя большую собаку.

Общая стоимость содержания крупной собаки значительно выше: в том числе, из-за большего количества искусственных или естественных кормов, того же мяса.

У крупных собак очень долгий период роста (до двух лет) — развитие мышц и жировой массы не должно опережать развитие скелета. То есть забавный «крепенький» щенок крупной породы больше, чем мелкие псы, рискует получить деформированные кости и надорванные связки.

Длинношерстные крупные собаки линяют чаще, чем мелкие.

Физические нагрузки обязательны, но не должны быть чрезмерными, поскольку это также влияет на здоровье тяжелых собак.

Из-за недостатка физической активности крупные собаки склонны к дисплазии тазобедренного сустава, заболеваниям позвоночника, зачастую имеют проблемы с сердцем.

У крупных собак более чувствительные желудок и кишечник, чем у мелких, поэтому им требуется особый режим питания.

Мягкая подстилка имеет решающее значение для крепко сложенных собак. Твердая поверхность вызывает гиперкератоз (мозоли) на суставах.

Невысокая продолжительность жизни — к сожалению, крупные собаки живут меньше, чем мелкие — представители некоторых пород вообще не доживают до десяти лет.

Любую крупную собаку прохожие по незнанию могут причислить к опасным, поскольку воспринимают ее как угрозу, особенно, если собака гуляет без намордника.

«Совместные прогулки, тренировки и занятия — важные аспекты жизни с крупной собакой, — считает зоопсихолог сервиса «Профи.ру» Наталья Грицай. — Они не только помогают укреплять здоровье питомца, но и создают условия для формирования крепкой дружбы. Такие моменты совместного времяпрепровождения обогащают обе стороны и делают жизнь ярче».

Питание собак крупных пород

С точки зрения биологического строения собаки — чистокровные хищники, как кошки или волки, чей рацион на 90 процентов состоит из мяса. В процессе эволюции собаки стали так называемыми «полухищниками» или всеядными. Они приспособились перерабатывать почти все углеводы, включая крахмал и глюкозу, и даже научились чувствовать сладкое, в отличие от других хищников. Дальше человек вел у собак лишь искусственный отбор, в результате которого получались все новые породы, а потому модные сегодня мальтипу и популярные до сих пор немецкие овчарки выглядят, как представители разных видов животных.

Корм: искусственный или натуральный

Только мяса собакам уже недостаточно: требуются и растительная клетчатка, и молочнокислые продукты, и даже фрукты.

«Чтобы облегчить жизнь хозяевам, уже достаточно давно производятся сухие и влажные сбалансированные корма, в которые, помимо 30 процентов белка, входят все другие необходимые ингредиенты, — говорит зоолог Олег Шумаков. — Давний спор "какой корм лучше — искусственный или натуральный?" имеет скорее маркетинговое происхождение, ответ зависит от возможностей и желания хозяина».

«Собаки бывают длинношерстными и короткошерстными, — напоминает Юлия Ковбаса. — И в вопросах выбора корма длинношерстные более привередливы. Кому-то подходит лишь сухой корм, кому-то смесь естественного и искусственного, а другие питомцы предпочитают лишь "натуралочку" — мясо с рынка, свежие овощи и фрукты».

У производителей кормов понимание того, что такое крупные собаки, может различаться. Сверяйте указания на упаковке с весом вашей собаки.

Что можно и что нельзя собаке

«Всеядность собак вовсе не предполагает, что им можно есть что попало, — поясняет врач ветеринарной клиники «Вет-баланс» Дмитрий Кожин. — Любой корм — покупной или приготовленный самостоятельно — должен содержать: не менее 30 процентов белка, до 50 процентов углеводов, не менее 3 процентов клетчатки, не менее 5 процентов жиров, в том числе растительных. У больших собак — серьезная нагрузка на суставы и связки. А потому не лишними в рационе будут хондропротекторы — глюкозамин и хондроитин».

Что есть можно

Нежирное сырое и вареное мясо, рыба и яйца: баранина, говядина (в том числе кости), индейка, курица, морская рыба, субпродукты, яйцо (сырое и вареное).

Крупы: геркулес, гречка, рис.

Сырые овощи: белокочанная капуста, кабачок, морковь, огурец, помидор (в небольшом количестве), салат листовой, сладкий перец, тыква.

Сырые ягоды и фрукты: банан, груша, киви, клубника, красная и черная смородина, крыжовник, малина, яблоко.

Несладкие молочнокислые продукты: ацидофилин, варенец, йогурт, кефир, сыр (нежирный), ряженка, сметана (в небольших количествах).

Орехи (несколько штук в день): кешью, миндаль.

Растительное масло: кукурузное, льняное, оливковое, подсолнечное, тыквенное.

Что есть нельзя

Мясо, рыба и жареные яйца: жирная баранина, любая колбаса и мясопродукты, речная рыба, сало, свинина, жареное яйцо.

Овощи: авокадо, картофель, свекла.

Фрукты: апельсин, арбуз, виноград, вишня, дыня, лимон, мандарин, черешня, хурма.

Молочные продукты: молоко, сладкие кисломолочные продукты, соленые кисломолочные продукты, сливочное масло.

Орехи: грецкие, фисташки, фундук.

Растительное масло: арахисовое, масло какао, кокосовое, миндальное, пальмовое.

Категорически противопоказаны собаке

Бобовые.

Грибы.

Острое.

Сахар.

Соль.

Соусы.

Специи.

Хлеб.

Смертельно опасен для всех собак шоколад, в котором содержится яд теобромин. Достаточно 30 граммов шоколада, чтобы отравить собаку весом 25 килограммов. При отравлении теобромином необходимо вызвать у собаки рвоту в течение двух часов, а лучше обратиться в ветклинику.

Как должны есть крупные собаки

«У собак крупных пород весьма чувствительный желудочно-кишечный тракт, — рассказывает ветврач Дмитрий Кожин. — Они чаще, чем мелкие, подвержены риску синдрома заворота желудка».

4-5 раз в день должны есть крупные собаки, причем медленно и мелкими порциями.

Для того чтобы замедлить процесс поглощения пищи, лучше купить специальную миску-слоуфидер (slow feeder — «медленная подача»), которая не позволит собаке забрать в пасть слишком много корма, советует специалист. А кроме того, такая миска сделает процесс еды более интересным: ведь собака будет как бы добывать новые порции.

Что нужно знать будущему собаководу: главное

Эксперты «Ленты.ру» в один голос утверждают, что самое главное в содержании любой собаки, независимо от ее размера и веса, — это ответственное отношение владельца. Такое отношение подразумевает:

трезвую оценку своих возможностей, в том числе и финансовых — в плане обеспечения животному нормальных условий жизни;

осознание, что собака будет продолжительное время жить с вами (ориентироваться можно на 10 лет), требуя ежедневного внимания;

любая собака, вне зависимости от размера и породы, должна быть до автоматизма обучена, хотя бы простейшим командам и схемам поведения;

занятия с собакой продолжаются постоянно, преобразуясь в совместное и взаимно интересное проведение времени;

хозяину и собаке придется длительное время находиться на свежем воздухе.

Если человек не готов поменять свой образ жизни, то собаку не стоит заводить в принципе — ни в городе, ни за его пределами, ни большую, ни маленькую.