Сколько весит мейн-кун – норма веса котят и взрослых котов

Среди представителей семейства кошачьих мейн-куны занимают особое положение. Визитная карточка этой похожей на рысь кошки – роскошная шерстка, кисточки на ушах, великолепный хвост и крупные размеры. Многие владельцы считают большой вес главным критерием благополучия питомца и его соответствия стандартам породы.

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В этой статье вы найдете таблицу с информацией, сколько весит мейн-кун по месяцам, какой в среднем вес у котенка и взрослого питомца в норме, как отличаются размеры мальчиков и девочек и до какого возраста они растут.

Что влияет на размер?

Мейн-куны считаются крупными кошками. И при выборе домашнего животного люди часто обращают внимание на его величину и вес. Многим хочется приобрести питомца, обладающего большими размерами.

Тем, кто мечтал в будущем похвастаться габаритами своего любимца, стоит учитывать особенности, определяющие величину взрослой особи.

Вот основные факторы, от которых зависит вес взрослого кота мейн-куна.

Генетическая предрасположенность. Чем внушительнее выглядят отец и мать, тем крупнее будет их потомство. Хотя на форумах можно встретить и другое мнение. Часть владельцев утверждает, что имеет опыт получения очень крупных котят от родителей с более скромными габаритами.

Чем внушительнее выглядят отец и мать, тем крупнее будет их потомство. Хотя на форумах можно встретить и другое мнение. Часть владельцев утверждает, что имеет опыт получения очень крупных котят от родителей с более скромными габаритами. Половая принадлежность. Природой заложено, что самцы вырастают более мощными, чем самки. Конечно, котам, проживающим в квартирах, не нужно охранять свою территорию от конкурентов, как это происходит в дикой природе. Тем не менее мальчики размером, как правило, превосходят девочек. Хотя заводчики отмечают, что в редких случаях самки развиваются по мужскому типу и догоняют самцов в весе и высоте.

Природой заложено, что самцы вырастают более мощными, чем самки. Конечно, котам, проживающим в квартирах, не нужно охранять свою территорию от конкурентов, как это происходит в дикой природе. Тем не менее мальчики размером, как правило, превосходят девочек. Хотя заводчики отмечают, что в редких случаях самки развиваются по мужскому типу и догоняют самцов в весе и высоте. Количество котят в помете. Если беременность многоплодная, то котята рождаются небольшими. Однако по мере взросления их вес приходит в норму.

Если беременность многоплодная, то котята рождаются небольшими. Однако по мере взросления их вес приходит в норму. Питание мамы-кошки и подрастающего котенка. Для правильного развития организма нужно сбалансированное питание. Для этого лучше согласовать рацион со специалистом – ветеринаром или диетологом. В этом случае вес мейн-куна будет соответствовать норме на всех этапах его развития.

Для правильного развития организма нужно сбалансированное питание. Для этого лучше согласовать рацион со специалистом – ветеринаром или диетологом. В этом случае вес мейн-куна будет соответствовать норме на всех этапах его развития. Условия содержания. То, в каких условиях проживает питомец, существенно влияет на его самочувствие и здоровье. Перед прибытием котенка нужно подготовить дом. Важно убрать все, что может насести вред из доступа, приобрести для любимца лежак, игрушки, посуду и т.д. Взрослый кот также должен быть обеспечен безопасным жилищем.

То, в каких условиях проживает питомец, существенно влияет на его самочувствие и здоровье. Перед прибытием котенка нужно подготовить дом. Важно убрать все, что может насести вред из доступа, приобрести для любимца лежак, игрушки, посуду и т.д. Взрослый кот также должен быть обеспечен безопасным жилищем. Психологическая атмосфера в доме. Есть мнение, что котята, испытывающие хронический стресс, уступают в росте и наборе веса своим сверстникам, проживающим в более комфортной среде.

Есть мнение, что котята, испытывающие хронический стресс, уступают в росте и наборе веса своим сверстникам, проживающим в более комфортной среде. Общее состояние здоровья кошки. Приобретать животное лучше в питомнике, владельцы которого дорожат своей репутацией и выводят из разведения нездоровых особей. Такая стратегия сведет к минимуму риск приобретения больного котенка. Кроме того, кошку нужно регулярно приводить в клинику для профилактических осмотров.

Чтобы добиться появления на свет крупных котят, заводчики могут применять инбридинг, то есть родственную вязку. Однако, у этого метода много противников. Но есть и те, кто его оправдывает. По их мнению, умелое использование близкородственного скрещивания позволяет закрепить у потомства желательные признаки (в том числе и размер особи).

Также существует мнение, что животные, кастрированные до начала полового созревания (7-9 месяцев), всегда вырастают крупнее тех, которыми движет инстинкт продолжения рода.

Упитанность мейн-куна – это не показатель соответствия стандартам породы. Грамотным подходом будет стремление к формированию развитой мускулатуры, а не к образованию жировой прослойки.

Опытные заводчики этой породы и ветеринары рекомендуют сочетать сбалансированное питание с регулярными физическими нагрузками. В этом случае питомцу не грозит ожирение. Следовательно, меньше риск появления проблем со здоровьем.

До какого возраста обычно растут мейн-куны?

Согласно статистике, эти кошки живут от 12 до 15 лет. А в каком возрасте животное перестанет расти? Дать однозначный ответ на этот вопрос не получится. Ведь каждый питомец индивидуален. Но существуют закономерности, считающиеся общими для представителей этой породы.

Вес мейн-куна по месяцам увеличивается с разной скоростью. До полугода котята растут стремительно. За это время масса с 90 граммов доходит до 4 килограммов. Соответственно, и их внешность претерпевает максимальные изменения.

Следующий этап (подростковый) длится примерно до полутора лет. Животное активно развивается, но уже не в таком бурном темпе.

Рост скелета сопровождается интенсивным увеличением мышечной массы. Это продолжается от полутора до трех-четырех лет. После четырех лет кот останавливается в росте.

Размер и вес мейн-куна по месяцам – сколько весят котята и взрослые

Узнать, правильно ли развивается животное, можно, сопоставив его индивидуальные данные со стандартными для этой породы показателями.

Для этого следует сравнить характеристики своего питомца с данными в таблице.

От рождения до 1 недели

Кот: от 90 до 170 г.

от 90 до 170 г. Кошка: от 90 до 150 г.

Первая неделя

Кот: от 200 до 260 г.

от 200 до 260 г. Кошка: от 180 до 230 г.

Вторая неделя

Кот: от 300 до 360 г.

от 300 до 360 г. Кошка: от 280 до 340 г.

1 месяц

Кот: от 630 до 750 г.

от 630 до 750 г. Кошка: от 560 до 680 г.

2 месяца

Кот: от 1,2 до 1,5 кг.

от 1,2 до 1,5 кг. Кошка: от 1,15 до 1,4 кг.

3 месяца

Кот: от 1,8 до 2,3 кг.

от 1,8 до 2,3 кг. Кошка: от 1,7 до 2,3 кг.

4 месяца

Кот: от 3 до 3,8 кг.

от 3 до 3,8 кг. Кошка: от 2,7 до 3,6 кг

5 месяцев

Кот: от 3,2 до 5,5 кг.

от 3,2 до 5,5 кг. Кошка: от 2,9 до 3,9 кг.

6 месяцев

Кот: от 3,9 до 6,5 кг.

от 3,9 до 6,5 кг. Кошка: от 3,2 до 4 кг.

7 месяцев

Кот: от 4,2 до 6,5 кг.

от 4,2 до 6,5 кг. Кошка: от 3,5 до 4,3 кг.

8 месяцев

Кот: от 4,5 до 6,9 кг.

от 4,5 до 6,9 кг. Кошка: от 3,8 до 4,3 кг.

9 месяцев

Кот: от 5 до 7 кг.

от 5 до 7 кг. Кошка: от 4,1 до 5 кг.

10 месяцев

Кот: от 5,2 до 7,5 кг.

от 5,2 до 7,5 кг. Кошка: от 4,2 до 5,5 кг.

11 месяцев

Кот: от 5,7 до 9 кг.

от 5,7 до 9 кг. Кошка: от 4,3 до 6 кг.

12 месяцев

Кот: от 5,7 до 9 кг.

от 5,7 до 9 кг. Кошка: от 4,5 до 6,3 кг.

1,5 года

Кот: от 6 до 9,5 кг.

от 6 до 9,5 кг. Кошка: от 4,5 до 6,5 кг.

2 года

Кот: до 10 кг.

до 10 кг. Кошка: от 4,5 до 7 кг.

2,5 года

Кот: до 12 кг.

до 12 кг. Кошка: от 4,5 до 7,2 кг.

3–4 года

Кот: до 13 кг (кастрированный).

до 13 кг (кастрированный). Кошка: до 7,5 кг.

Таблица, демонстрирующая вес мейн-куна по месяцам (мальчика и девочки)

Взрослые животные могут достигать в длину следующих показателей: от 80 до 100 см – самки, от 100 до 120 см – самцы. Максимальная высота мейн-куна в холке – 45 см.

Как поддерживать оптимальный вес?

Чтобы добиться желаемых размеров, необходимо придерживаться принципов здорового питания.

Они основываются на двух базовых правилах кормления:

строгий запрет на ряд продуктов (например, сладости, пряности, копчености, кости, сырое мясо и рыба);

учет калорийности пищи и исключение переедания.

Для составления рациона лучше обратиться к специалисту – ветеринару или диетологу. Он напишет меню для питомца, исходя из его индивидуальных особенностей: активности, начального веса, возраста, здоровья.

Для кошек можно приобретать как промышленные корма, так и готовить пищу самостоятельно. Смешивать эти два типа питания нельзя.

Кроме диеты, важно обеспечить любимца активностью. Это поможет развивать его физические данные и исключит набор лишней массы. Для этого можно приобрести игровой комплекс.

Если владелец заметил, что вес питомца начал резко снижаться или расти, важно обратиться в клинику для выявления причины происходящего. Не стоит самостоятельно корректировать меню, поскольку эта ситуация может быть связана не с погрешностями в питании, а с проблемами со здоровьем.

Причины избытка и недостатка веса

Отклонения от нормального веса в большую или меньшую сторону могут объясняться следующим.

Погрешности в питании. Справиться с такой проблемой несложно. Достаточно обратиться к специалисту, который составит подходящий для питомца рацион.

Справиться с такой проблемой несложно. Достаточно обратиться к специалисту, который составит подходящий для питомца рацион. Проблемы со здоровьем. К их решению надо отнестись предельно серьезно. Ощутимую потерю веса может вызвать сбой в работе органов пищеварения, вредоносная деятельность паразитов (внешних или внутренних) и т.д. Определить точную причину может только ветеринарный врач, проведя диагностику.

К их решению надо отнестись предельно серьезно. Ощутимую потерю веса может вызвать сбой в работе органов пищеварения, вредоносная деятельность паразитов (внешних или внутренних) и т.д. Определить точную причину может только ветеринарный врач, проведя диагностику. Стресс. Кошки, как правило, не любят шум, страдают при смене привычной среды обитания, могут остро реагировать на проявление недоброжелательности в свой адрес и т.д. Все это может приводить к стрессу, который способен выражаться как в переедании, так и в отказе от пищи.

Кошки, как правило, не любят шум, страдают при смене привычной среды обитания, могут остро реагировать на проявление недоброжелательности в свой адрес и т.д. Все это может приводить к стрессу, который способен выражаться как в переедании, так и в отказе от пищи. Период половой охоты. Животное, которое находится под влиянием инстинкта размножения, может начать меньше кушать.

Как выявить отклонение от нормы?

Когда кошка стремительно худеет или набирает вес, это не так сложно заметить. Незначительные отклонения от общепринятых показателей можно выявить при регулярном взвешивании питомца.

Рекомендуемая частота взвешивания любимца – раз в 2-3 месяца. Если у животного имеются какие-либо заболевания, ветеринарный врач может порекомендовать проводить эту манипуляцию чаще.

Взвешивать кота в домашних условиях можно на весах для новорожденных детей. Использовать для этой цели допустимо и обычные напольные весы или безмен.

Существенные отклонения от нормы можно увидеть визуально. Хотя у длинношерстных питомцев, конституция может скрываться шерстным покровом.

Если масса отличается от допустимой на 20% можно говорить об истощении или ожирении.

Если кошка похудела, об этом могут свидетельствовать четко выраженная талия, ребра, которые легко прощупываются и т.д. И наоборот: при наборе большого веса заметен выпирающий живот и бока, ребра трудно ощущаются под кожей.

Знать, сколько весит мейн-кун, полезно не только тем, кто намерен связать свою жизнь с разведением котов этой породы. Эта информация необходима всем владельцам кошек. Резкий набор или потеря массы тела могут быть сигналом для хозяина, что на рацион и состояние здоровья пушистого питомца надо обратить внимание и посетить в клинику.

Часто задаваемые вопросы

Какой в норме вес у котенка мейн-куна в 1-2 месяца?

В возрасте 1 месяца котята-мальчики достигают веса от 630 до 750 г, а девочки – от 560 до 680 г. К концу второго месяца самцы обычно весят не менее 1,2 кг, а самки – не менее 1,1 кг. Существенные отклонения от средних показателей могут говорить о проблемах со здоровьем и требуют обращения к специалисту.

Какой максимальный вес может быть у мейн-куна?

Ветеринары, отвечая на вопрос о том, сколько весит взрослый мейн-кун в норме, называют показатели 6-8 кг у самцов и 4-5 кг у самок. Самый большой вес у кота этой породы составил 22 кг. Хотя его показатели не были зафиксированы официально. Но, со слов хозяйки, ее любимец Вальтер де Ланес был очень крупным и мог бы стать новым рекордсменом.

До какого возраста растут мейн-куны?

Фаза роста у представителей этой породы заканчивается примерно к трем-четырем годам. В этом возрастном промежутке рост мейн-куна полностью прекращается. Максимальный вес котенок набирает в первые месяцы жизни, после чего увеличение массы продолжается, но более умеренно.

Сколько должен весить мейн-кун в 4 месяца?

Четырехмесячные коты этой породы весят от 3 до 3,8 кг. Вес кошки в этом возрасте составляет от 2,7 до 3,6 кг. Этот период развития животного ассоциируют с детством, когда организм активно формируется, набирая массу. Половой диморфизм у представителей породы выражен явно, поэтому девочки, как правило, обладают меньшими габаритами.

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