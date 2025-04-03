Три удобных гаджета для дома и быта

Современные гаджеты для дома способны стать не просто помощниками в решении повседеневных бытовых задач, но и взять на себя часть наших обязанностей. Речь сейчас не о пылесосах, утюгах и парогенераторах, а об «умных» приборах, которые сегодня можно найти на любом маркетплейсе.

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«Умный» дверной замок

Об этой новинке слышали пока немногие, зато те, кто успел протестировать изобретение, уверяют: с его появлением жизнь стала в разы комфортнее. Коротко о том, что умеет этот гаджет. Помимо функции открытия по отпечатку пальца, в нем предусмотрен и сенсорный цифровой код, и виртуальный пароль. Попасть домой можно будет и одним прикосновением к датчику «умных часов». Замок легко «коннектится» с приложением смартфона. Можно запрограммировать замок так, что при вашем появлении на пороге автоматически включится телевизор с любимым сериалом, приглушенное вечернее освещение и кондиционер воздуха.

Кроме того, «умный» замок часто оснащают чувствительным датчиком движения, который позволяет подать тревожный сигнал о непрошенном госте. Стоит такая модель от 10 тысяч рублей и выше. Есть и варианты попроще, но набор опций будет ограничен. В любом случае, почти никто из купивших прибор не пожалел о приобретении.

«Умная» подушка

Еще одно современное изобретение для тех, кто заботится о гигиене сна или испытывает регулярные проблемы с засыпанием. Подушка анатомической формы оснащена датчиком и функцией коннекта с мобильным приложением. Прибор будет отправлять на смартфон важные показатели (громкость храпа, частота дыхания, продолжительность фазы глубокого сна и другие), а после программа выдаст рекомендации для повышения уровня комфорта. Многие модели способны избавить человека от привычки храпеть.

Как только датчик распознает слишком громкие звуки на вдохе, подушка начнет менять форму за счет поддува в разных участках, заставляя спящего повернуть голову. Может включиться режим тихой вибрации и даже приятная убаюкивающая музыка. В предела× 10 тысяч рублей можно подобрать вполне качественный и долговечный вариант.

Сенсорный диспенсер для генерации пены

Симпатичные флакончики с дозатором для жидкого мыла за чудо-прибор уже не считаются. А вот обновленные модели с сенсорным датчиком пока только начинают набирать популярность. Вы просто подносите ладонь к носику и из флакона выходит порция пышной душистой пены для мытья рук или умывания лица.

Выглядит эффектно, к тому же ощутимо экономит гель, в сравнении с обычными дозаторами. И еще одно преимущество, это, конечно, бюджетная цена. Всего за 500 рублей можно приобрести качественный вариант небольшой вместимости. Модели с подсветкой и другими опциями, оригинальным дизайном, будут стоить немного дороже.