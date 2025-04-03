Дизайнер рассказала, что такое стиль минималюкс в современном интерьере

В 2025 году стиль минималюкс продолжает набирать популярность в российском дизайне интерьеров. Он представляет собой уникальное сочетание аскетичного минимализма и дорогих материалов, что позволяет создать атмосферу сдержанной роскоши. Этот тренд стал актуальным для тех, кто предпочитает скромность, но при этом хочет подчеркнуть свой высокий статус через элементы интерьера, которые стоят дорого.

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Эксперт в области дизайна, архитектор и руководитель студии PAVLOVA Марина Павлова отметила, что минималюкс — это не просто стиль, а особый подход к оформлению пространства. Основные черты минималюкса включают минимум мебели, но каждый предмет стоит как подержанный автомобиль, использование нейтральной цветовой гаммы с акцентами на дорогие элементы, такие как золотой журнальный столик от известного дизайнера, а также наличие нескольких предметов искусства, стоимость которых можно узнать только через закрытые аукционы.

В этом стиле важно использовать материалы высочайшего качества, но без кричащей отделки. Например, мрамор может быть матовым, а дерево — редких пород. Особое внимание уделяется технике: она встраивается так, что её почти невозможно заметить, пока не используется.

Российский вариант минималюкса имеет свои особенности. Это может быть, например, гардеробная размером с однокомнатную квартиру, или же невидимая бытовая техника, стоимость которой сопоставима с годовым бюджетом небольшого города. Минималистичные кухни и ванны с панорамными окнами также стали характерными чертами стиля в России.

Этот тренд продолжит развиваться в 2025 году, и, по мнению Павловой изданию Metro, он будет только набирать популярность, определяя тренды на российском рынке интерьеров.

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