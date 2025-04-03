Перечислены распространенные болезни доберманов

Распространенные болезни доберманов и предрасположенность к заболеваниям
Болезнь любимого питомца – довольно тяжелое испытание для любого владельца. Именно поэтому ветеринарные врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать профилактикой и не игнорировать тревожные симптомы при их обнаружении. Все это может предупредить опасные для жизни осложнения и минимизировать возможные риски.
В нашей статье мы разберем распространенные болезни доберманов. После ее прочтения вы узнаете, каким патологиям подвержены представители этой породы, как распознать их наличие, какие методы лечения существуют, и что нужно делать, чтобы сохранить здоровье своего питомца и обезопасить себя при покупке щенка.
Основная информация о породе
Доберманы были выведены в конце XIX века. При их создании использовали предков современных ротвейлеров и босеронов, а также ряд других пород, включая старонемецкого пинчера.
Как правило, этих собак представляют в черно-подпалом окрасе, но их стандарт допускает еще одну вариацию – сочетание рыжих подпалин с коричневым фоном. Выглядят доберманы весьма утонченно и атлетично. У них гордая осанка и выраженный мышечный каркас.
Представители этой породы недоверчивы к посторонним. Как и другие служебные собаки, они подчиняются только признанному лидеру, то есть своему владельцу. Благодаря высокому интеллекту, быстрой реакции и сообразительности эти питомцы быстро запоминают новые команды.
Особенности болезней у доберманов
К распространенным патологиям породы относятся 2 общих заболевания и 4 генетических. Все они требуют особого контроля. При этом предрасположенность не гарантирует развития болезни и не оказывает прямое влияние на крепость здоровья. Поэтому ваш питомец вполне может прожить долгую жизнь, не столкнувшись ни с одним из перечисленных ниже нарушений.
Болезнь фон Виллебранда I типа (vWD1)
Фактор Виллебранда – это белок, ответственный за остановку кровотечений. Он способствует свертыванию крови. При болезни фон Виллебранда I типа доберман рождается со слишком низким количеством этого белка. В результате он оказывается уязвим перед избыточной кровопотерей, которая может возникнуть из-за полученной травмы, операционного разреза при хирургическом вмешательстве и даже при обычной чистке зубов.
К симптомам этого нарушения также относятся спонтанные кровотечения. У больной собаки может внезапно пойти кровь из носа, пасти или при мочеиспускании.
Лечению болезнь фон Виллебранда не поддается, но ее последствия поддаются коррекции. Перед плановой операцией питомцу с этим нарушением могут назначить курс специальных препаратов, временно устраняющих имеющийся дефицит белка. Иногда фактор Виллебранда вводят инъекционным способом в составе плазмы. Если кровопотеря слишком большая, то прибегают к экстренному переливанию крови.
Дегенеративная миелопатия (DM Ex2)
Входит в группу наследственных патологий. Повреждает клетки нервной системы и не поддается лечению.
Эта опасная болезнь лишает добермана двигательной функции. У собаки постепенно отказывают задние конечности, а следом за ними – передние. Полный паралич наступает в течение полугода или двух лет после появления первых признаков заболевания.
Важно отметить, что свою подвижность питомец теряет далеко не сразу. Проблемы с координацией обычно появляются только после достижении 8 лет жизни. Из-за паралича задних конечностей мочевой пузырь и сфинктер теряют тонус, что приводит к отсутствию позывов к мочеиспусканию. Из-за этого развивается недержание мочи.
Нарколепсия (NARC)
Нарколепсия у доберманов схода с аналогичным заболеванием у человека. У больной собаки наблюдаются нарушение сна ночью, сильная сонливость в дневные часы и эпизоды внезапного «засыпания» прямо на месте. Последнее состояние называют катаплексией. Оно сопровождается резкой потерей мышечного тонуса, особенно в задних конечностях. Длится такой приступ недолго – около 1-2 минут. Сразу после этого питомец так же внезапно приходит в себя.
Полностью вылечить нарколепсию нельзя. Для минимизации приступов ветеринарный врач может выписать специальные препараты, но острой необходимости в них нет. Гораздо важнее обеспечить своему любимцу полную безопасность, по крайней мере на территории собственного дома, чтобы минимизировать вероятность получения травмы при падении на какой-нибудь острый или твердый предмет при очередном «засыпании».
Сердечная недостаточность – Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) доберманов DCM2
Эта кардиологическая болезнь наследуется щенками добермана, если хотя бы один из их родителей имеет мутацию в гене TTN. Если в вязке участвуют сразу 2 носителя, то вероятность развития дилатационной кардиомиопатии повышается. Дополнительно отмечается более тяжелое течение болезни и ее более раннее развитие.
Главное осложнение ДКМП – сердечная недостаточность. Она развивается в результате патологического увеличения отделов сердца (предсердий и желудочков) и утраты ими насосной функции, ответственной за перекачку крови и ее движение по сосудам.
Симптомы ДКМП чаще всего появляются у собак в возрасте 1-8 лет, но они могут быть слабо выраженными, а порой и вовсе отсутствовать. В этом случае диагностировать болезнь способно только УЗИ. На начальной стадии внимательный владелец может заметить только одышку и быструю утомляемость.
Полное выздоровление при врожденной форме заболевания невозможно. Поэтому главная задача лечения при ДКМП – увеличение качества и продолжительности жизни больной собаки. Прием препаратов строго пожизненный, как и регулярные наблюдения у ветеринарного врача-кардиолога.
Заворот желудка
Представляет собой перекручивание желудка вокруг пищевода в результате резкого увеличения его размера и смещения. Эта болезнь у доберманов очень опасна и требует срочной оперативной помощи в течение 6 часов с момента обнаружения следующих симптомов:
- безрезультатные рвотные позывы с обильным слюнотечением и образованием слизи;
- посинение или побледнение слизистых в пасти и носу;
- низкая температура тела;
- бесконечные попытки смены позы, объясняющиеся сильной болью;
- грушевидная форма живота;
- одышка.
Самая распространенная причина
Рекомендации по профилактике
Заводчики породы должны регулярно проверять, чем болеют их племенные доберманы. Для этого следует осматривать животных в ветеринарной клинике, а также тестировать их на распространенные генетические заболевания.
Собак с мутантным геном и диагностированной наследственной патологией к племенной работе не допускают. Во избежание передачи болезни новым поколениям их обязательно кастрируют и выводят из разведения.
В руках непосредственного владельца добермана – минимизация вероятности развития общих болезней. Для этого следует:
- Подбирать физические нагрузки согласно возрасту и породным особенностям.
- Соблюдать суточную норму кормления и баланс нутриентов в рационе.
- Регулярно ставить прививки и использовать препараты от разных видов паразитов.
- Давать еду после прогулок и иных видов активности.
- Равномерно делить общий объем пищи на равные порции с учетом количества кормлений в день.
- Исключить из рациона продукты, провоцирующие брожение.
- Минимизировать стрессовые факторы, особенно сразу после кормления.
При непосредственной покупке будущего питомца рекомендуется поинтересоваться о наличии результатов тестов на генетические патологии. Многие из них на территории РФ не являются обязательными. Поэтому будьте готовы к тому, что вам могут отказать, но не забудьте учесть положительный ответ как плюс в пользу потенциального продавца.
Источники
- Стандарт породы доберман РКФ.
- «№Dilated cardiomyopathy in Doberman Pinschers: Survival, Causes of Death and a Pedigree Review in a Related Line» Petric A. D., Stabej P., Zemva A., 2002.