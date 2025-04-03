Перечислены распространенные болезни доберманов

Болезнь любимого питомца – довольно тяжелое испытание для любого владельца. Именно поэтому ветеринарные врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать профилактикой и не игнорировать тревожные симптомы при их обнаружении. Все это может предупредить опасные для жизни осложнения и минимизировать возможные риски.

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В нашей статье мы разберем распространенные болезни доберманов. После ее прочтения вы узнаете, каким патологиям подвержены представители этой породы, как распознать их наличие, какие методы лечения существуют, и что нужно делать, чтобы сохранить здоровье своего питомца и обезопасить себя при покупке щенка.

Основная информация о породе

Доберманы были выведены в конце XIX века. При их создании использовали предков современных ротвейлеров и босеронов, а также ряд других пород, включая старонемецкого пинчера.

Как правило, этих собак представляют в черно-подпалом окрасе, но их стандарт допускает еще одну вариацию – сочетание рыжих подпалин с коричневым фоном. Выглядят доберманы весьма утонченно и атлетично. У них гордая осанка и выраженный мышечный каркас.

Представители этой породы недоверчивы к посторонним. Как и другие служебные собаки, они подчиняются только признанному лидеру, то есть своему владельцу. Благодаря высокому интеллекту, быстрой реакции и сообразительности эти питомцы быстро запоминают новые команды.

Особенности болезней у доберманов

К распространенным патологиям породы относятся 2 общих заболевания и 4 генетических. Все они требуют особого контроля. При этом предрасположенность не гарантирует развития болезни и не оказывает прямое влияние на крепость здоровья. Поэтому ваш питомец вполне может прожить долгую жизнь, не столкнувшись ни с одним из перечисленных ниже нарушений.

Болезнь фон Виллебранда I типа (vWD1)

Фактор Виллебранда – это белок, ответственный за остановку кровотечений. Он способствует свертыванию крови. При болезни фон Виллебранда I типа доберман рождается со слишком низким количеством этого белка. В результате он оказывается уязвим перед избыточной кровопотерей, которая может возникнуть из-за полученной травмы, операционного разреза при хирургическом вмешательстве и даже при обычной чистке зубов.

К симптомам этого нарушения также относятся спонтанные кровотечения. У больной собаки может внезапно пойти кровь из носа, пасти или при мочеиспускании.

Лечению болезнь фон Виллебранда не поддается, но ее последствия поддаются коррекции. Перед плановой операцией питомцу с этим нарушением могут назначить курс специальных препаратов, временно устраняющих имеющийся дефицит белка. Иногда фактор Виллебранда вводят инъекционным способом в составе плазмы. Если кровопотеря слишком большая, то прибегают к экстренному переливанию крови.

Дегенеративная миелопатия (DM Ex2)

Входит в группу наследственных патологий. Повреждает клетки нервной системы и не поддается лечению.

Эта опасная болезнь лишает добермана двигательной функции. У собаки постепенно отказывают задние конечности, а следом за ними – передние. Полный паралич наступает в течение полугода или двух лет после появления первых признаков заболевания.

Важно отметить, что свою подвижность питомец теряет далеко не сразу. Проблемы с координацией обычно появляются только после достижении 8 лет жизни. Из-за паралича задних конечностей мочевой пузырь и сфинктер теряют тонус, что приводит к отсутствию позывов к мочеиспусканию. Из-за этого развивается недержание мочи.

Нарколепсия (NARC)

Нарколепсия у доберманов схода с аналогичным заболеванием у человека. У больной собаки наблюдаются нарушение сна ночью, сильная сонливость в дневные часы и эпизоды внезапного «засыпания» прямо на месте. Последнее состояние называют катаплексией. Оно сопровождается резкой потерей мышечного тонуса, особенно в задних конечностях. Длится такой приступ недолго – около 1-2 минут. Сразу после этого питомец так же внезапно приходит в себя.

Полностью вылечить нарколепсию нельзя. Для минимизации приступов ветеринарный врач может выписать специальные препараты, но острой необходимости в них нет. Гораздо важнее обеспечить своему любимцу полную безопасность, по крайней мере на территории собственного дома, чтобы минимизировать вероятность получения травмы при падении на какой-нибудь острый или твердый предмет при очередном «засыпании».

Сердечная недостаточность – Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) доберманов DCM2

Эта кардиологическая болезнь наследуется щенками добермана, если хотя бы один из их родителей имеет мутацию в гене TTN. Если в вязке участвуют сразу 2 носителя, то вероятность развития дилатационной кардиомиопатии повышается. Дополнительно отмечается более тяжелое течение болезни и ее более раннее развитие.

Главное осложнение ДКМП – сердечная недостаточность. Она развивается в результате патологического увеличения отделов сердца (предсердий и желудочков) и утраты ими насосной функции, ответственной за перекачку крови и ее движение по сосудам.

Симптомы ДКМП чаще всего появляются у собак в возрасте 1-8 лет, но они могут быть слабо выраженными, а порой и вовсе отсутствовать. В этом случае диагностировать болезнь способно только УЗИ. На начальной стадии внимательный владелец может заметить только одышку и быструю утомляемость.

Полное выздоровление при врожденной форме заболевания невозможно. Поэтому главная задача лечения при ДКМП – увеличение качества и продолжительности жизни больной собаки. Прием препаратов строго пожизненный, как и регулярные наблюдения у ветеринарного врача-кардиолога.

Заворот желудка

Представляет собой перекручивание желудка вокруг пищевода в результате резкого увеличения его размера и смещения. Эта болезнь у доберманов очень опасна и требует срочной оперативной помощи в течение 6 часов с момента обнаружения следующих симптомов:

безрезультатные рвотные позывы с обильным слюнотечением и образованием слизи;

посинение или побледнение слизистых в пасти и носу;

низкая температура тела;

бесконечные попытки смены позы, объясняющиеся сильной болью;

грушевидная форма живота;

одышка.

Самая распространенная причина

Рекомендации по профилактике

Заводчики породы должны регулярно проверять, чем болеют их племенные доберманы. Для этого следует осматривать животных в ветеринарной клинике, а также тестировать их на распространенные генетические заболевания.

Собак с мутантным геном и диагностированной наследственной патологией к племенной работе не допускают. Во избежание передачи болезни новым поколениям их обязательно кастрируют и выводят из разведения.

В руках непосредственного владельца добермана – минимизация вероятности развития общих болезней. Для этого следует:

Подбирать физические нагрузки согласно возрасту и породным особенностям.

Соблюдать суточную норму кормления и баланс нутриентов в рационе.

Регулярно ставить прививки и использовать препараты от разных видов паразитов.

Давать еду после прогулок и иных видов активности.

Равномерно делить общий объем пищи на равные порции с учетом количества кормлений в день.

Исключить из рациона продукты, провоцирующие брожение.

Минимизировать стрессовые факторы, особенно сразу после кормления.

При непосредственной покупке будущего питомца рекомендуется поинтересоваться о наличии результатов тестов на генетические патологии. Многие из них на территории РФ не являются обязательными. Поэтому будьте готовы к тому, что вам могут отказать, но не забудьте учесть положительный ответ как плюс в пользу потенциального продавца.

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