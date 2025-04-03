Какие болезни могут встретиться у мопсов

Мопс – популярная собака-компаньон с плоской мордочкой и покладистым характером. Представители этой породы сильно привязываются к семье и плохо переносят одиночество. Они подходят и большим семьям, и владельцам-одиночкам, но, как и любые другие питомцы, требуют внимательного отношения к своему здоровью.

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В нашей статье мы рассмотрим распространенные болезни мопсов, которые характерны для этой породы. После ее прочтения вы узнаете, какую опасность они представляют, по каким симптомам можно отследить их развитие, поддаются ли они лечению, и какие рекомендации следует выполнять для поддержания здоровья питомца.

Главные особенности породы

Родина мопсов – Древний Китай, а их предположительный предок – пекинесы. Обе породы носили статус императорских собак и долгое время не вывозились за пределы страны.

Мопсы – собаки-брахицефалы. В отличие от пекинесов, они всегда короткошерстные. Их стандарт допускает 4 окраса:

серебристый;

абрикосовый;

палевый (самый распространенный);

черный (самый редкий).

Представители этой породы умеренно игривы и достаточно умны для освоения не только базовых команд, но и некоторых спортивных дисциплин, например, аджилити. Они легко идут на контакт с детьми и прекрасно ладят с другими домашними животными.

Болезни, встречающиеся у мопсов

Средняя продолжительность жизни этой породы – 14 лет. Во многом она зависит от здоровья питомца, поэтому очень важно всячески его поддерживать, не допуская развития опасных заболеваний.

Ниже вы найдете перечень патологий, характерных для мопсов. Но важно понимать, что склонность к ним вовсе не гарантирует их развитие.

Дегенеративная миелопатия (DM Ex2)

Неизлечимая болезнь, повреждающая клетки нервной системы мопса. Характеризуется стремительным развитием. Всего за 3 года собака полностью лишается двигательной функции из-за паралича обеих пар конечностей.

Развитие дегенеративной миелопатии провоцирует мутация гена SOD1. Но собака заболевает только при двух копиях таких генов. Если он всего один, то она остается носителем, но не имеет никаких симптомов.

Болезнь обычно заявляет о себе, когда питомцу исполняется 8 и более лет. Собака начинает заваливаться в разные стороны, падать на ровном месте и избегать прыжков. Она также может отказываться от подъема по лестнице и потерять аппетит.

Первыми страдают задние лапы. При их обездвиживании питомец перестает контролировать мочеиспускание и начинает ходить под себя.

Дефицит пируваткиназы (PK)

Пируваткиназа – это важный фермент, способствующий получению энергии из сахаров. При его нехватке страдают эритроциты. Лишаясь энергии для выполнения своих функций, они постепенно разрушаются. Из-за этого в организме развивается хроническая анемия.

Лечению дефицит пируваткиназы не поддается. Для облечения состояния питомца используют поддерживающую терапию, но общая продолжительность жизни обычно уменьшается до 4 лет.

Симптомы развиваются в период с 4 месяцев до года. Больной щенок выглядит слабым и может отставать в росте. Его слизистые становятся бледными, а сердечный ритм учащается.

Некротизирующий энцефалит мопсов (PNE)

Представляет собой воспалительное заболевание у мопсов, поражающее ЦНС. Сопровождается слабостью в мышцах, подавленным состоянием, нарушением координации, судорогами и утратой зрительной функции.

Имеется зависимость от пола, возраста и окраса.

В группу риска входят молодые палевые суки до 7 лет.

Если хотя бы один из этих факторов не совпадает, то вероятность развития болезни будет меньше.

Лечения у некротизирующего энцефалита нет. Существующие тесты позволяют выявить риск его развития, но не сам факт наличия болезни.

Первичный вывих хрусталика (PLL)

Хрусталик – это часть глазного яблока, выполняющая функцию линзы. Он преломляет световые лучи и фокусирует их проекцию на сетчатке, что по итогу формирует четкое изображение уже в мозге.

Под первичным вывихом хрусталика понимают генетически обусловленное смещение его положения. Это происходит из-за разрушения удерживающих орган связок, не связанным с сопутствующей болезнью у мопса. Такое состояние провоцирует развитие глаукомы и отслоение сетчатки, что может привести к полной утрате зрения.

Симптомы вывиха обычно развиваются у собак в возрасте 3-8 лет. К ним относятся общий дискомфорт, боль, ухудшение зрения, дрожание радужки и белесовато-серое пятнышко в глазу. На ранней стадии развитие слепоты предотвращают заменой хрусталика на имплант.

Злокачественная гипертермия (MH)

Неизлечимая и смертельно опасная болезнь, поражающая скелетную мускулатуру мопса. Она провоцирует повышение уровня углекислого газа в крови, разрушение мышечных клеток, нарушение сердечного ритма и почечную недостаточность.

Симптомы злокачественной гипертермии развиваются при введении газовой анестезии и некоторых миорелаксантов, а также при сильном стрессе и интенсивной физической нагрузке. Они включают резкое повышение общей температуры, увеличение частоты сердечных сокращений и бесконтрольное сокращение мышц.

Шанс на спасение собаки при внезапном приступе очень мал. Поэтому важно своевременно выявить наличие болезни у своего мопса с помощью специального теста и передать эту информацию ветеринарному врачу.

Брахицефалический синдром (БЦС)

Характеризуется специфичным анатомическим строением: узкими носовыми ходами, утолщенным мягким небом и суженной трахеей. Не является самостоятельным заболеванием, но может провоцировать проблемы с дыханием и сопутствующие нарушения:

патологии сердца;

отек легких;

дыхательная недостаточность.

Основные признаки обострившегося БЦС – храп и шумное дыхание. Вопреки распространенному мнению, собаки-брахицефалы не должны храпеть, если у них все в порядке со здоровьем. Поэтому при таком симптоме их нужно как можно скорее показать ветеринарному врачу.

Для нормализации состояния питомца применяется хирургическое вмешательство. Его главная задача – удалить излишки мягких тканей, препятствующие поступлению кислорода.

Склонность к ожирению

Из-за БЦС мопсам противопоказаны длительные и слишком интенсивные физические нагрузки, особенно в жаркую погоду. Поэтому они подвержены набору лишнего веса больше, чем более активные собаки.

Ожирение дает сильную нагрузку на сердце, от которого зависит работа всего организма. Во избежание развития опасных сопутствующих болезней растолстевшего мопса нужно перевести на менее калорийный рацион. Все рекомендации по кормлению можно узнать у ветдиетолога.

Помимо отклонения веса от характерной для породы нормы, на ожирение также укажут потеря игривости, медлительность, отсутствие талии и невозможность прощупывания ребер и позвоночника питомца.

Заворот век

Такое нарушение травмирует роговицу глаза ресницами и волосками, расположенными на краешке век. В результате у собаки может развиться кератит, эрозия или язва.

Основные симптомы заворота века, или энтропиона, включают:

прищуривание глаза;

обильное слезотечение и/или выделение слизи и гноя;

зуд и боль (собака чешет лапой больной глаз).

Лечение энтропиона оперативное. Лишнюю ткань, провоцирующую заворот, иссекают под общей анестезией.

Выпадение глазного яблока (проптоз)

Опасное состояние, способное привести к утрате зрительной функции и самого органа. Требует срочного проведения операции по вправлению пострадавшего глазного яблока.

К выпадению склонны все брахицефальные породы. Проптоз провоцируют травмы, например, удары по голове. Упустить это состояние невозможно, так как глаз в буквальном смысле начинает вываливать из своей орбиты. Это сопровождается сильным отеком и покраснением конъюнктивы.

Как не допустить развития болезней у мопса?

При строгом соблюдении профилактических рекомендаций ваш любимец вполне может сохранить крепкое здоровье до преклонных лет. Поэтому не нужно путать склонность к тем или иным патологиям с общей болезненностью породы.

В ваших силах:

обеспечить регулярный профосмотр в ветклинике, своевременное привитие и регулярную обработку от разных видов паразитов;

сохранить здоровый вес с помощью кормления в пределах суточной нормы и поддержания физической активности;

предоставить сбалансированный по нутриентам рацион;

защитить питомца от травм, в том числе во время игр с детьми;

заменить ошейник на шлейку, чтобы снизить давление на глаза;

моблюдать все базовые гигиенические процедуры, включая ежедневный осмотр и очищение глаз.

Отдельная роль, конечно же, отводится заводчикам. Они обязательно проверяют всех своих животных, тестируя их на то, чем мопсы болеют чаще всего. Особое внимание уделяется генетическим заболеваниям. Больную собаку обязательно кастрируют, а питомца-носителя без признаков болезни либо тоже отстраняют от разведения, либо не вяжут с еще одним носителем. Такая осторожность позволяет контролировать передачу опасных патологий щенкам.

Профилактика БЦС заключается в отстранении от разведения собак с ярко выраженными анатомическими дефектами. За нее тоже отвечают заводчики породы.

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