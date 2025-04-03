Кинолог назвал распространенные ошибки в воспитании собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал владельцев собак быть последовательными в воспитании питомцев.

«Вчера собака получила лакомство за выполнение команды, сегодня поощрение даётся без причины. Такая непоследовательность вызывает путаницу у питомца», — объяснил он в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, одни владельцы слишком расхолаживают животных, подкармливая их со стола, другие, напротив, слишком строги, что вызывает у животного стресс и подрывает доверие к хозяину.

Самой серьёзной ошибкой Голубев назвал отсутствие эмоциональной связи между хозяином и питомцем. Собака тонко чувствует равнодушие владельца, что негативно сказывается на её психологическом состоянии.

Ранее Голубев рассказал, что собака начинает грызть мебель, различные растения, бумагу и другие несъедобные предметы из-за проблем с ЖКТ.