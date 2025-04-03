Пятна от гелевой ручки на обоях – не редкость, особенно если в доме есть дети. Но даже если следы чернил кажутся несмываемыми, от них можно избавиться без следа. Одно из самых эффективных средств – обычная Белизна или любой другой хлорсодержащий раствор.

Главное правило – действовать аккуратно. Перед тем как приступить к удалению пятна, попробуйте нанести каплю средства на незаметный участок обоев. Это поможет избежать неприятных сюрпризов, если покрытие окажется чувствительным к хлору.

Как победить домашнюю пыль надолго: простой лайфхак

Если тест прошел успешно, смочите ватную палочку или диск в Белизне и аккуратно обработайте пятно, стараясь не выходить за его границы. Уже через минуту гелевая паста начнет растворяться, а чернила исчезнут. Затем важно удалить остатки раствора влажной тканью.

Подробнее об этом лайфхаке рассказал в своем видео блогер @nechetoff.