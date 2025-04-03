Почему собаки любят играть с мусором

По мнению Нэнси Дрешель, ветеринара, доцента кафедры изучения мелких животных (Университет штата Пенсильвания), мусор приятно пахнет для собак и нравится им на вкус. К тому же у этих питомцев прекрасное обоняние. Это одна из причин, по которой они играют с мусором.

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В носу у собак 300 миллионов рецепторов, а у людей — всего 6 миллионов. Поэтому для них мусор — это множество приятных ароматов.

Кроме того, поиск и перерывание мусора в надежде обнаружить еду — естественное занятие для собак. Оно даёт им азарта охоты, даже если они не голодны или только что поели.

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Древние инстинкты в современных питомцах всё ещё живы, Они вынюхивают, вырывают вещи из мусора и разбрасывают их, имитируя то, что делали их предки, когда они тянули и разрывали тушу животного, которую нашли.