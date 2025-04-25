Интерьер без излишков: как декор сделать полезным и стильным

Интерьер без индивидуально подобранного декора выглядит безликим, такое пространство ощущается нежилым. В то же время чрезмерное количество украшений превратит дом в «выставочную экспозицию», где не будет места самим жильцам. Функциональный декор – решение в дизайне, позволяющее сделать пространство не только эстетически привлекательным, но и удовлетворяющим потребности конкретного владельца. О том, как сделать декор полезным, "Рамблеру" рассказала дизайнер Людмила Попова.

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Признаки функционального декора

Функциональность означает, что элемент упрощает бытовые или рабочие задачи, при этом не обременяя владельца потребностью в сложном уходе. Для таких предметов характерны: простая геометрия, отсутствие сложных форм и элементов, сегменты, позволяющие объединять отдельные предметы по назначению, выделять зоны, выбор в пользу простой отделки и цветовых решений. Немаловажный пункт: эргономика размера, не превышающая реальные потребности. Людмила Попова Дизайнер, продакт-менеджер бренда Onlygres

Декор может быть как габаритным, так и в виде приятных мелочей, позволяющих добавить комфорта в повседневную обстановку. Использование функциональных декоративных элементов позволяет рационально использовать небольшое пространство, сохраняя важную эстетическую составляющую.

Цветовое оформление и его поль

В этом направлении отдается предпочтение неярким, ненасыщенным оттенкам. Важно, чтобы они сочетались с общей цветовой палитрой интерьера. Функциональный декор изготавливают из качественных, природных материалов. Сюда отлично подходят дерево, камень, керамогранит. Такие элементы придают помещению особую атмосферу, при этом у них длительный срок эксплуатации за счет природной прочности. Людмила Попова Дизайнер, продакт-менеджер бренда Onlygres

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Примеры функционального декора

Как украсить дом, при этом сохранив обстановку практичной? С этой целью можно использовать освещение, мебель, элементы хранения, покрытия.

Зеркала. Зеркала не только визуально увеличивают пространство, но и отражают свет, делая интерьер более светлым и объемным.

Настенные часы. Практичный и стильный аксессуар, который подчеркивает индивидуальность интерьера.

Пуфы с местом для хранения. Удобное решение для небольших помещений. Пуфы отлично подходят для прихожей или гостиной, где можно хранить аксессуары, пледы или детские игрушки.

Деревянная лестница в ванной. Обычная лестница может стать полотенцедержателем и эффектным элементом декора, который впишется в любой стиль.

Настенная ключница. Незаменимая вещь в прихожей, позволяющая всегда знать, где ваши ключи.

Вазы. Классические и современные, они могут быть как для цветов, так и самостоятельным акцентом в интерьере.

Оформление подоконников, эркеров. Широкий подоконник или панорамный эркер дополняются скамьей с подушками или мягкой обивкой. Вы можете использовать их для отдыха, чтения. При этом такое интерьерное решение создает уютный вайб внутри помещения.

Барные тележки. Еще один элемент, который эстетически привлекателен и может выполнять конкретные функции. Например, их используют не только по прямому назначению, но и для организации пространства в ванной комнате, элемента сервировки в столовой, в качестве подставки для любимых растений.

Декор из керамогранита. Благодаря прочности и красивым дизайнам керамогранит применяется не только в отделке, но в создании уникального декора – столешницы, подносы, рамки для зеркал, цветочные кашпо и многое другое. Причем используется не только цельная плита, но и ее остатки – обрезки различных форм и размеров. Аксессуары получаются красивые и массивные, но с высокой прочностью.

Оригинальная мебель. Пластик, стекло, хромированные элементы полок, столиков, стульев. Такая мебель выполняет прямые функции, при этом делает пространство запоминающимся. Стеллажи с оригинальной конструкцией, фигурные полки – практично располагают нужные и приятные мелочи, при этом украшают помещение оригинальностью дизайна.