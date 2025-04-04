Как составить дизайн проект ремонта самостоятельно

Собственники домов и квартир по-разному относятся к составлению дизайн-проекта перед ремонтом. Кто-то считает, что с этим можно справиться самостоятельно, кто-то, наоборот, уверен, что нужно обращаться к специалистам. Рассматриваем варианты составления дизайн-проекта самостоятельно и с обращением дизайнеру, а также рассказываем о том, какие нюансы стоит учесть.

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Стоит ли обращаться к дизайнеру

Составление дизайн-проекта — достаточно затратный пункт в ремонте. При этом от того, насколько такой план будет четким и понятным, сильно зависит итоговый результат.

Стоимость составления дизайн-проекта может быть разной, тут все зависит от размера вашего жилья, объема работ, ваших пожеланий, региона, в котором вы проживаете, а также от расценок самого специалиста. К примеру, если это дизайнеры без особого опыта, студенты, которые только начинают свой карьерный путь, цена будет сравнительно низкой. Если это уже опытный дизайнер, с большим количеством работ в портфолио и положительными отзывами от довольных клиентов, цена, скорее всего, будет быть в разы вышке.

Комментирует Наталья Вискова, дизайнер Интерьерного салона № 1:

«Я считаю, что дизайн проект нужен — он помогает клиенту визуализировать желаемое, а также систематизировать подход к проекту за разумные деньги и время. Если проект создан, стройка или ремонт начинаются с порядка и четко организованной работы. Клиент не переплачивает за этапы, которых можно было избежать, строители не теряют время на вопросы и переделки, выставляя сметы за простой клиенту. В конце ремонта у вас не появится люк для трансформаторов, который некуда деть, не будет других проблем, связанных с тем, что что-то не учли. Также благодаря составлению дизайн-проекта геометрия пространства будет точнее подходить вашим желаниям и предпочтениям».

Стоит ли обращаться к дизайнерам с недостаточным опытом

Ответ на этот вопрос у каждого собственника будет отличаться. Тут все зависит от ваших финансовых возможностей и готовности рисковать. Обращение к дизайнеру с недостаточным опытом может иметь непредсказуемые результаты. С одной стороны, вы можете быть очень довольны проектом, а с другой, результат может не оправдать ожидания. При этом если вам нужно создать базовый и несложный проект, то такой вариант вполне можно использовать.

«Хочу отметить, что профессионал всегда видит, как будет выглядеть задумка в реализации. Заказчики, самостоятельно разрабатывающие проекты, часто выдергивают приглянувшиеся идеи и внедряют их в контекст как есть. Но выбирать дизайнера нужно внимательно, чтобы его портфолио, подходы и принципы отвечали вашим эстетическим запросам», — акцентирует внимание Наталья Вискова.

На что обратить внимание при самостоятельном составлении проекта

Если вы решили составить дизайн-проект самостоятельно, стоит обратить внимание на пять важных моментов.

Работайте над насмотренностью

Для этого можно использовать много различных источников. К примеру, просматривайте тематические сайты и форумы, подпишитесь на группы в социальных сетях, где рассказывают об особенностях составления дизайн-проектов. Также не лишним будет заглянуть в магазины, где есть витринные интерьеры комнат. Присматривайте понравившиеся вам варианты интерьера, фотографируйте их. Это поможет не только собрать побольше вариантов идей, но и приблизительно понимать, в какую стоимость обойдется дизайнерское решение.

Если находите какие-то варианты в сети, сохраняйте себе картинки в отдельные папки. Лучше всего распределять их по отдельным папкам. К примеру, в одной папке у вас будут идеи для кухни, в другой — для детской, в третьей — для гостиной. Но при сохранении собирайте не просто картинки того, что нравится, а именно того, что вы хотели бы видеть у себя дома. Как только наберете достаточное количество примеров, и у вас появится понимание того, что вы хотите сделать, переходите к следующему этапу.

Проведите замеры

Чтобы сделать черновую схему, без знания точных размеров комнаты не обойтись. Причем понадобятся не данные из технического плана, а именно точные замеры комнаты в реальности. Это связано с тем, что данные плана и фактические показатели могут не совпадать. Даже если есть расхождение в пять сантиметров, это может стать большой проблемой, когда у вас просто не поместится в комнату шкаф или не влезет диван.

Если сомневаетесь в том, что сможете измерить комнату правильно, лучше обратитесь к профессиональному замерщику.

Сделайте эскиз, коллажи, подберите мебель

На этом этапе важно понять, что именно вы хотите видеть с своей квартире, что для вас самое важное, какие моменты под вопросом и могут быть изменены.

Составьте несколько вариантов эскизов, при этом именно эскизы не стоит создавать точно — это лишь наброски. Когда точно определитесь с желаемым вариантом, тогда уже отрисовывайте все очень точно, используя данные замеров комнаты и размеры каждого из предметов интерьера.

Отличный вариант для визуализации результата — коллаж. Для его составления можно использовать бесплатные программы для телефона или компьютера, где есть возможность соединить фон и части других фотографий, чтобы представить конечный результат.

Используйте программы для составления проекта

Это самый творческий этап, но при этом он также и наиболее тяжелый, поскольку требует терпения и усидчивости. Особенно, если у вас недостаточно опыта в работе с подобными программами.

Основное преимущество дизайнерских программ в том, что они позволяют визуализировать будущий результат с очень большой точностью. Так вы сможете в реальности представить то, как будет выглядеть комната, и сразу изменить то, что вам не нравится или кажется неудобным.

Составьте смету

В смету включите все необходимые черновые и отделочные материалы. В частности, обои или краску для стен, паркет или линолеум для пола. Также учтите стоимость всех предметов мебели и интерьера, текстиля, бытовой техники и электроники. В вашей смете должно быть все, что необходимо приобрести для полного выполнения составленного дизайн-проекта.

Этапы работы с дизайнером при обращении к специалисту

Иногда люди, которые обращаются к дизайнерам, полагают, что все будет готово очень быстро — достаточно рассказать об ожиданиях, а после просто выбрать через неделю-две готовый вариант. Из-за этого собственники квартир не всегда понимают, какие на самом деле нужно проходить этапы, благодаря которым будет возможность воплотить свои идеи в жизнь.

Примите участие в личной консультации

Для общения с дизайнером не обязательно приходить на личную встречу с ним, вполне можно пообщаться на созвоне. С другой стороны, на личной встрече вы сможете ближе познакомиться с человеком и понять, устраивают ли вас его профессиональные качества. Также если вы собираетесь пообщаться онлайн, учтите, что некоторые примеры, которые покажете дизайнеру вы, или которые он покажет вам, могут отличаться по цвету из-за того, что монитор или экран телефона передают их не точно.

Заключите договор

Оказание любых услуг, как и услуг дизайнера, требует заключения договора. Это поможет зафиксировать все договоренности и иметь возможность предъявить претензии исполнителю в случае невыполнения его условий. Обязательно стоит прописать в договоре данные о общей стоимости услуг дизайнера, а также то, в каком порядке будет проведен расчет. Обратите внимание и на то, что договор нужно подписать еще перед началом работ, а не в процессе оказания услуг или после того, как все работы уже выполнены.

Дождитесь подготовки проекта

Подготовка проекта обычно начинается с составления вариантов планировки, если договор это предусматривает. Затем продумывается его наполнение, к примеру, будет ли установлен кондиционер, подключены вытяжка и прочие частные моменты. В среднем в зависимости от загруженности дизайнера и объема работ для обычной одно- двухкомнатной квартиры в течение двух недель дизайнер предоставляет обмерочный план, макет перепланировки, если она предусмотрена, а также расстановку мебели, варианты расположения розеток и источников света в помещении. Но это базовый вариант — если вы располагаете достаточным размером средств, можно заказать выполнение полного проекта. В результате его реализации дизайнер подберет и продумает все до мельчайших деталей — от оттенка стен и конкретных вариантов мебели до коврика в прихожей и шторы на кухне.

Ознакомьтесь с визуализацией проекта

Благодаря этому этапу вы сможете реально увидеть, как будет выглядеть пространство вашей комнаты в объемном формате. Но учтите, что визуализация оплачивается отдельно.

Ознакомьтесь с планом работы бригады

После того, как составлен дизайн-проект, составляют план работы бригады. Некоторые дизайнеры формируют его параллельно с составлением визуализации. Если ваш дизайнер сделает таким образом, обратите внимание на то, что если вносятся изменения в дизайн-проект, также должны вноситься изменения и в план работы бригады.

Проследите за одобрением проекта

После того, как проект составлен, его отправляют прорабу, который должен проверить его до того, как бригада приступит к работе. Именно на этом этапе точно рассчитывается стоимость ремонта – и материалов, и работ.

Очень часто дизайнеры контролируют ход выполнения работ. Но участие в таком этапе оплачивается дополнительно. С другой стороны, контроль дизайнера поможет не пропустить досадных ошибок и выполнить все в точном соответствии с разработанным проектом.