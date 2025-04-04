Весенняя перезагрузка: как обновить гардероб и дом к теплому сезону

Весна вдохновляет на перемены! Пейзаж за окном преобразился, и хочется поскорее впустить в дом солнце и тепло. Super вместе с командой Flowwow собрали экспресс-идеи для нехитрого весеннего обновления.

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Добавляем цвета

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Яркие цвета — самый простой способ оживить интерьер. Весной обращаем внимание на жёлтые, зелёные, голубые, розовые и сиреневые оттенки. Акценты расставляем при помощи декоративных подушек, ковров и горшечных растений. Цвет нужно вводить осторожно, чтобы не перегрузить пространство. Для этого используем простую формулу: 60 % отводим основному оттенку, 30 % — дополнительному, а на акценты выделяем не больше 10 %.

Собираем весеннюю капсулу

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Весенний апгрейд нельзя представить без расхламления шкафов и подбора новых образов для прогулок. Чтобы не запутаться с луками, лучше разделить одежду на капсулы с хорошо сочетающимися друг с другом вещами. В идеале в каждой должно быть от 6 до 12 элементов, которые можно миксовать для разных образов. Советуем уделить внимание аксессуарам, которые создадут то самое весеннее настроение. В этом сезоне в тренде яркие контрастные украшения, например броши или акцентные серьги в виде игрушек, птиц и зверей.

Обновляем сервировку

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В весеннем декоре стола отдаём предпочтение контрастным сочетаниям. В качестве фона используем однотонную скатерть из хлопка или льна, а настроение задаём при помощи цветной посуды и бокалов. Пусть всё вокруг напоминает о пробуждении природы. Выбираем тарелки с изображением птиц и цветов, в центр композиции ставим букет сухоцветов в тонкой вазе. Не забываем и про столовые свечи: чем больше деталей, тем лучше.

Выбираем весенние ароматы

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Смену времени года можно передать и с помощью запахов. Для этого используем диффузоры и свечи с нотами молодой зелени, сирени, фиалок, ландышей и жасмина. Лучше ставить аромакомпозиции возле окна, чтобы запах равномерно распределялся по комнате и оставался ненавязчивым.

Обустраиваем лаундж-зону

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Если душа просит масштабных обновлений, выбирайте небольшой уголок в доме и поработайте над его видом. Организуйте уютную зону отдыха для просмотра любимых сериалов, чтения книг и посиделок с травяным чаем. Достаточно положить разноцветный плед в кресло и поставить цветочную композицию на журнальный столик — и вуаля, вы создали новое пространство под стать настроению яркой весны!

Обновляя всё вокруг, не забудьте «перезапустить» и себя. Пусть весна станет стартом для новых полезных привычек. Представьте, а лучше запишите на бумаге цели, которых бы хотели достигнуть до начала лета, и сформулируйте способы их достижения. Например, пообещайте себе делать по утрам массаж лица и пить воду с лимоном. Эти новые привычки станут вашей мини-перезагрузкой и позволят насладиться самым нежным и одновременно вдохновляющим временем года.