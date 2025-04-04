Эксперты перечислили породы кошек с самым высоким IQ

Хотя единого теста для измерения кошачьего интеллекта не существует, ученые выяснили, что уровень сообразительности этих животных можно оценить по их способности адаптироваться к новым условиям и степени любопытства. Несмотря на отсутствие универсального способа оценки, специалисты выделяют несколько пород, демонстрирующих выдающиеся когнитивные способности.

Топ-5 самых умных кошек

Абиссинская кошка. Этим активным питомцам необходима интеллектуальная стимуляция – головоломки, интерактивные игрушки и обучение трюкам. Они дружелюбны к детям и собакам, но при этом независимы и не любят долго сидеть на руках. Бенгальская кошка. Обладают отличной памятью, быстро учатся открывать шкафы и даже осваивают команды вроде «дай пять». Однако без должной нагрузки могут проявлять деструктивное поведение. Бурманская кошка. Энергичные и общительные, эти кошки плохо переносят одиночество. Их поведение часто сравнивают с собачьим – они сильно привязываются к хозяину и требуют внимания. Корниш-рекс. Гиперактивные и сообразительные, они легко обучаются и даже могут гулять на поводке. Их интеллект сравнивают с интеллектом бордер-колли – одной из самых умных пород собак. Шотландская вислоухая. Эти кошки нуждаются в умственной нагрузке, но менее энергичны, чем предыдущие породы, и склонны к набору веса.

Интеллект кошки зависит не только от породы, но и от условий воспитания. Регулярные игры, обучение и общение помогают раскрыть потенциал любого питомца!