Близится отключение отопления: пять способов удержать тепло в квартире

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Близится сезон отключения отопления. В переходный период удержать тепло в квартире помогут пять простых, но эффективных методов.

Близится отключение отопления: пять способов удержать тепло в квартире
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  • Утепление окон и дверей. Заклейте щели в рамах специальным утеплителем или обычным скотчем. Повесьте плотные шторы — они создадут дополнительный барьер для холода.
  • Использование ковров и текстиля. Положите ковры на пол, особенно в спальне и детской. Это уменьшит потери тепла через холодный пол.
  • Правильное проветривание. Открывайте окна на 5–10 минут несколько раз в день. Это освежит воздух, но не успеет выстудить помещение.
  • Альтернативные источники тепла. Используйте электрические обогреватели, но соблюдайте меры безопасности.
  • Кулинария как источник тепла. Готовьте горячие блюда — работающая плита немного повысит температуру на кухне.
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