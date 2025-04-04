Близится отключение отопления: пять способов удержать тепло в квартире

Близится сезон отключения отопления. В переходный период удержать тепло в квартире помогут пять простых, но эффективных методов.

Утепление окон и дверей. Заклейте щели в рамах специальным утеплителем или обычным скотчем. Повесьте плотные шторы — они создадут дополнительный барьер для холода.

Использование ковров и текстиля. Положите ковры на пол, особенно в спальне и детской. Это уменьшит потери тепла через холодный пол.

Правильное проветривание. Открывайте окна на 5–10 минут несколько раз в день. Это освежит воздух, но не успеет выстудить помещение.

Альтернативные источники тепла. Используйте электрические обогреватели, но соблюдайте меры безопасности.

Кулинария как источник тепла. Готовьте горячие блюда — работающая плита немного повысит температуру на кухне.